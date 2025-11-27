2026屏東跨年演唱會 丁噹、梁文音、FEniX等14組豪華卡司陪您迎新年

▲2026屏東跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，12月31日晚間在屏東體育館前草地登場，14組歌手陪觀眾迎接新年。（圖／屏東縣政府文化處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】想好要到哪裡跨年了嗎？屏東縣政府舉辦2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，12月31日晚間7時在屏東體育館前草地登場，邀請丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳、FEniX等14組歌手接力演唱，陪觀眾一同迎接嶄新的2026年。

屏東縣政府文化處表示，縣府跨年演唱會邀請橫跨情歌、嘻哈、原民等多元風格，由剛完成《夜遊》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會的全民情歌天后「丁噹」，帶來最療癒人心的歌聲，同時也帶著8位「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。

廣告 廣告

▲近期剛獲得電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身屏東跨年演唱會舞台。（圖／屏東縣政府文化處提供）

近期剛獲得電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現演技之外的音樂能量。饒舌歌手婁峻碩SHOU將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，則將演繹多首動人情歌。

台語嘻哈組合「草屯囝仔」則以魅力四射的節奏演出人氣作品，排灣族歌手Utjung舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出。入圍第36屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴大家在屏東跨年。

另外還有來自屏東在地的饒舌歌手大成及高雄人氣創作歌手Willy簡嘉彣將帶來他們的人氣作品；此外金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，分別以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色。最後，將由人氣男團FEniX壓軸登場，以滿滿的青春活力陪伴歌迷迎接新的一年到來。

屏東縣政府表示，12月31日當日下午6點起，屏東體育館旁的仁愛路段將有上百攤特色美食小吃與文創商品，讓大家逛市集、吃美食、聽好歌歡樂跨年。而為服務行動不便的朋友也能到場觀賞演唱會，當天提供免費復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請務必於12月23日起至12月27日前，洽各區預約專線訂車（屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 #403）。

縣府也提醒，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12月30日晚間8時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。相關資訊請關注文化處官網及粉絲專頁最新消息。