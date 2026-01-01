▲2026屏東風域曙光路跑熱鬧登場，千名跑者奔向全台最南端第一道曙光。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】2026年元旦清晨，「2026屏東風域曙光路跑」於屏東縣滿州鄉佳樂水風景區圓滿落幕。活動吸引來自全台各縣市及12個國家的海外跑者熱情參與，超過千名跑者在海風相伴、曙光初現之際奔馳太平洋海岸線，以汗水與腳步迎接嶄新的一年，現場氣氛熱烈、儀式感十足。

本屆賽事規模再度升級，除深受親子與旅跑族喜愛的4公里休閒組外，亦規劃21公里半程馬拉松及10公里挑戰組，滿足不同跑齡與實力的跑者需求。賽道沿著壯闊的太平洋海岸線前進，途經奇岩礁岸與遼闊海景，海浪聲與晨曦交織，為選手帶來兼具視覺與感官的獨特路跑體驗。

完賽成績方面，21公里男子組冠軍由朱志峰以1小時25分12秒奪下，女子組則由李秀如以1小時42分20秒封后；10公里男子組冠軍為陳緯倫，成績42分17秒，女子組冠軍則由李瑋珊以49分36秒摘冠。各組前3名選手均獲頒精美燈座獎牌與紀念品，現場掌聲與喝采聲不斷，為清晨的佳樂水增添熱鬧氛圍。

主辦單位也精心準備多項專屬好禮，所有參賽者賽前皆獲得設計感十足的紀念衣與專屬LED手環，夜色中閃耀的燈光，形成曙光前最美的一道風景。完跑選手依組別還可兌換限量紀念毛巾與帆布提袋，留下迎接2026年的珍貴回憶。

活動現場同步規劃「曙光郵局」，讓跑者親筆寫下新年祝福明信片，並蓋上元旦限定郵戳寄給親友；「曙光美食饗宴」則準備黑豆茶、恆春大麵、港口包子、茶葉饅頭等在地特色美食，完賽跑者一邊品嘗佳餚、一邊分享完賽感動，直呼新年路跑、迎曙光與旅遊一次滿足。

屏東縣政府表示，「屏東風域曙光路跑」成功結合運動賽事、觀光旅遊與在地文化體驗，展現屏東推動運動生活化與永續觀光的成果，也讓更多國內外旅客透過路跑深入認識南國風情。縣府誠摯邀請民眾持續關注相關活動資訊，延伸探索屏東多元且迷人的旅遊魅力。

更多活動內容與推薦遊程，請至「屏東Go好玩」及「屏東風域曙光路跑」官方粉絲專頁查詢；入住合法旅宿可至「台灣旅宿網」，並歡迎下載「屏東go購」、「屏東公車」等APP，掌握第一手活動與交通資訊。