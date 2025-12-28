2026展望》股匯市進入高震盪時代 美元不再獨強，台灣中小型股有望出頭天

北威國際集團12月26日舉辦「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」論壇。與會專家指出，隨著全球正式進入「川普2.0」政策週期，市場運作邏輯正出現結構性轉變。相較過去由單一資產或政策主導的行情，2026年的關鍵將是資金流向、匯率變化與市場震盪的相互作用。

萬寶投顧董事長朱成志與台大財務金融系兼任教授劉憶如分別從股市結構與匯率角度切入，勾勒出一個「看多但不平順、美元不弱但不再獨強」的金融市場新常態。

朱成志：降息循環不缺資金，看多ASIC、矽光子

朱成志指出，2026 年的市場環境，將高度反映美國政策方向。他直言，「明年是沒有鮑爾的時代」，政策訊號對市場的影響力將進一步放大，在降息循環啟動下，資金雖不虞匱乏，但波動性勢必提高。

在台股展望上，他認為站上3萬點具備條件，但必須先接受一個現實，就是高檔震盪將成為常態。他提醒，當指數進入高位區間後，市場對利空的敏感度會顯著提升，「一個風吹草動，出現數千點的修正，在2026年將不再罕見」。

朱成志特別指出，2026 年股市的重點不在指數，而在結構。過去幾年由大型權值股主導漲幅的格局，已造成中小型股明顯落後；在降息環境下，對利率更敏感的中小型企業，有機會率先反映資金回流，形成結構性補漲。

在產業方向上，他點名ASIC（特殊應用積體電路）與矽光子相關技術，認為雲端服務商為控管成本、提升效能，加速發展自研晶片，將使相關供應鏈從利基題材轉為主流。整體而言，他強調2026年的投資邏輯，將從「看 EPS」轉向「看未來性」，高本益比將成為新常態。

劉憶如：美元難再單邊強勢，分散風險是投資王道

針對匯率環境，劉憶如指出，匯率本質是「鈔票換鈔票」，必須從相對角度觀察。回顧美元過去幾年的強勢，她認為主要來自美國經濟表現突出、實質利率優勢，以及美元在風險事件中的避險角色。

不過，她分析，進入2026 年，這些支撐美元的結構性條件正在發生變化。隨著全球經濟逐步走出低谷，美國與其他主要經濟體的成長差距縮小，加上美國進入降息循環，利差優勢不再擴大，使美元吸引力相對下降。

在媒體問答環節中，劉憶如進一步指出，市場並非全面看空美元，但多數預期已轉向「高檔震盪」。她認為，2026年更可能出現的是美元走弱或區間整理，而非延續過去幾年的單邊升值行情。

她也提醒，投資人常忽略匯率風險對最終報酬的影響，在全球資產配置時，必須同時考量幣別分散，避免「賺了投資、卻賠了匯差」。

2026 年市場的關鍵，不再只是「看多或看空」，而是如何在高震盪環境中，理解資金流向與匯率變化對資產價格的影響。專家一致認為，唯有提升對結構與風險的判讀能力，投資人才能在新常態中穩健應對。



