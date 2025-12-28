2026展望》高震盪時代的防守策略 黃金成風險緩衝，房市回歸保值本質

2026年美國期中選舉、台灣九合一選舉等政治變數升高下，市場不確定性同步放大，如何配置防守型資產，成為投資人高度關注的議題。北威國際集團12月26日舉辦「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」論壇中，台灣銀行貴金屬部經理楊天立與戴德梁行董事總經理顏炳立，分別從貴金屬與房地產角度，解析2026年的防守型資產布局。

楊天立：不確定性升高，黃金是必要的風險貼水

楊天立指出，2026 年全球投資環境的核心關鍵字仍是「不確定性」。他形容，金價上漲的本質，是投資人願意為資產安全支付更高的「風險貼水」，而非單純反映供需變化。

他指出，在政經風險與政策干預並存的情況下，超高淨值族群正重新調整資產配置，將約5% 至10% 的資產納入實體黃金，以降低整體投資組合波動。他並預期，在市場共識下，2026 年金價有機會朝每盎司4900至5200美元區間靠攏。

除黃金外，楊天立也提到白金的相對潛力。他分析，若美國政策持續支持傳統能源與汽車產業，白金需求有望回溫，成為貴金屬中的另一個觀察重點。

12月26日，台銀貴金屬部經理楊天立於北威論壇中針對黃金走勢展望發表演說。（王秋燕攝）

顏炳立：房市不再進攻，回歸自用與保值

在房地產市場方面，顏炳立對 2026 年的看法相對保守。他指出，在政府信用管制與銀行資金控管未鬆動下，台灣房市已進入「量縮、價緩修」階段，市場不再具備全面上漲條件。

顏炳立分析，房價短期內不致出現劇烈下跌，但也難以再創新高，市場將以時間換取調整空間。他提醒，過去漲幅過大的蛋白區與重劃區，價格修正壓力相對明顯，投資人必須回歸基本面檢視。

相對而言，具備地段、稀缺性與穩定租金支撐的蛋黃區商用不動產，仍具備保值條件，但成交將趨於理性。他強調，2026 年房市不適合短線操作，高槓桿投資風險顯著提高。

北威12月26日舉辦「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」論壇，（左起）台大兼任教授劉憶如、戴德梁行董事總經理顏炳立、台銀貴金屬部經理楊天立、萬寶投顧董事長朱成志合影。（王秋燕攝）

