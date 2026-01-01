2026展望1》GDP落在2、3間 關注產業結構失衡

告別2025年、迎來2026年，展望新的一年，國內重要經濟機構對於今（2026）年經濟成長仍要看AI臉色，由於2025年整體經濟數據亮眼，相比2026年基期已高，國內主要經濟機構對今（2026）年GDP預測落在2.6%~3.71%間，台綜院長吳再益則提醒，產業發展結構發展失衡，已明顯背離整體製造業的景氣循環。

展望2026年整體經濟情勢，中研院經濟所研究員林常青說，今年國內經濟受到美國貨幣及貿易政策、中國經濟復甦、地緣政治、AI與新興科技發展進程及勞動市場五大因素影響，不過在AI需求還是相當強勁帶領下，整體展望是「雲開未盡，月色已現」。

雲開未盡 月色已現

林常青指出，受到AI發展性有高度正面期待，台廠同時有拉單和投資效益顯現，對於其他產業，他認為，精密機械、機械業明年都有回溫可能性，石化及金屬製造業則相對弱勢；至於汽、機車、內需產業明年有望回春。

台經院院長張建一認為，2025年國內經濟高基期、AI投資趨緩影響，外部不確定性增加，今年經濟成長預測僅剩2.6%，比2025年腰斬。據台經院預測數據顯示，今年固定資本形成成長率為2.15%，較2025年10.05%減少7.9個百分點，民間投資成長率為2.36％，也較2025年減少8.61個百分點。

均衡成長 適度修正

整體來看，張建一說，台美關稅逐漸明朗化、汽車買氣恢復，傳產表現回穩，今年有望回到「均衡成長、適度修正」。

台綜院長吳再益則認為，今年是機會與風險並存的關鍵時期，全球經濟成長放緩、AI熱潮降溫、地緣政治風險升高，預期今年經濟成長率為3.46%，實質民間消費成長率為2.23%，預估實質民間投資成長率為1.70%。

吳再益認為，這波由AI驅動的經濟成長，已浮現產業發展結構失衡的問題，製造業並未雨露均霑，AI與半導體相關產業用電量屢創新高，顯示產能持續滿載；反觀多數傳統產業與中小企業，其生產用電長期處於低檔，已明顯背離整體製造業的景氣循環。

富邦金控首席經濟學家羅瑋羅瑋則認為，隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會(Fed)動向更為清晰，不確定性下降，2026年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。他認為，資通訊產品出口帶動因基期較高，預估台灣2026年經濟成長率約2.5%~3.0%。