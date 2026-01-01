2026展望2》台美股有望創新高 第1季留意劇烈波動

台股2025年漂亮收官，展望今（2026）年，市場普遍預期，台股受到AI需求帶動下，有望站上3萬點大關，對台股今年整體看法樂觀。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，美、台股市將有再創新高的機會。富邦金控首席經濟學家羅瑋提醒投資人，由於政治與政策風險仍高，第1季仍要提高警覺金融市場會出現場短期劇烈波動，今年整體仍是「股優於債」。

台股昨（12月31日）封關，盤中一度觸及29000點大關，終場上漲256點、以28963點作收，成交量為5361.07億元。台股2025年全年大漲5928點，台股總市值更衝到94.36兆元，平均每位股民大賺近150萬元。

股優於債 貴金屬有上行空間

台股亮麗封關，股民笑呵呵，展望2026年，業者普遍樂觀以對，在AI需求帶動下，展望今年台灣景氣普遍樂觀以待，羅瑋指出，今年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

廣告 廣告

羅瑋提醒，2026年第1季金融市場可能出現類似2025年3、4月般劇烈波動的走勢；原物料市場則在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。

台美股 有望再創新高

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳三年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力，投資人要留意美國明年是否有超出預期的降息，債市則是信用利差再縮窄有限，以獲取穩定現金流為主。

股市部分，林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲3年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。

此外，林啟超說，隨著CSP雲端服務業者的資本支出在2026、2027年的年增率由高滑落，且利多因素多已反應，短期應適度提高風險意識。但考量明、後兩年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會。

台股展強勁多頭氣勢

台新投信投資長趙志中指出，2026年全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市易有波動，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退風險。

趙志中表示，算力供不應求趨勢將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，合計資本支出將突破5000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。