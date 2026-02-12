2026山城奇幻生物祭 呼嚕獸×咕朵朵守護山城 深度感受山城自然與人文美好

▲呼嚕獸本獸@杉林花海：小份尾花區。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「2026山城奇幻生物祭」於春節期間熱鬧展開，守護杉林、六龜、內門、甲仙、美濃及旗山的六大幻獸現身高雄山城各大景點。高雄市政府民政局邀請民眾自2月7日至3月3日，一同展開尋寶探索之旅，跟著幻獸足跡走入山林巷弄，感受山城春日風景與人文魅力。

杉林樹海中的守護神「呼嚕獸」外型渾圓，如瓜果與葫蘆般飽滿可愛，象徵福氣與守護力量，現身於杉林花海(小份尾幸福田)，以溫柔療癒的姿態陪伴民眾漫遊山城。六龜則由山嵐、水氣與溫泉孕育出的守護獸「咕朵朵」登場，藏身六龜聚寶來轉角處，緩慢而穩重的步伐象徵山城慢活與療癒精神。兩大幻獸帶領民眾以更從容的節奏探索山城之美。

廣告 廣告

杉林區將於2月14日（西洋情人節）在台29線旁小份尾「幸福田」舉辦「29.49幸福見」主題活動，打造森林系浪漫情人節體驗。2月14日至2月23日正值向日葵盛開期，現場規劃「幸福傘大道」，金黃色花海與印有向日葵笑臉的遮陽傘交織成春日亮點，讓遊客漫步花田、感受陽光與花香帶來的療癒氛圍。活動並結合森林小農市集，邀請在地青農展示象徵「豐饒瓜果」的特色農產，推出情人節限定「葫蘆水餃」與「葫蘆煎」等創意點心，展現山城農產與節慶創意的巧妙融合。

六龜觀光藝文季「樂動山城．音樂饗宴」亦於春節期間登場，於2月14日至22日及2月27日至28日辦理多場音樂演出，在檨仔腳文化共享空間及寶來社區活動中心營造音樂與山林交織的慢活氛圍，打造兼具視覺、聽覺與心靈療癒的春節慢旅體驗。

民眾除可尋覓幻獸足跡，也可順遊寶來溫泉區、六龜老街歷史建築、六龜大佛與十八羅漢山景觀，以及新威森林公園林蔭大道，深度體驗山城自然與人文之美。高雄市政府民政局誠摯邀請全國民眾走進山城，在節慶氛圍與角色故事陪伴下，共度專屬於高雄的春日風景。（圖／民政局提供）