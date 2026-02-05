2026山城盃全國羽球錦標賽 苗栗巨蛋體育館開打

2026山城盃全國羽球錦標賽巨蛋體育館登場 1千5百位好手同場競技





2026山城盃全國羽球錦標賽5日在巨蛋體育館開打，共有全國各縣市1500多位各級好手參加，苗栗縣竹南國小、竹南國中、大同高中也派出男女組共100多位選手上場競技，要為地主留下獎盃。

縣長鍾東錦、議長李文斌、議員陳碧華、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書楊金福、苗栗縣體育會羽球委員會主委陳永賢、竹南羽球協會理事長張偉祥上午為一連4天的比賽開球，並到場邊給選手們加油打氣。鍾縣長會中並頒發感謝狀謝謝各企業單位的贊助。

各組選手隨後依序上場，選手們撲球、跳殺，雙方你來我往，競爭相當激烈，俐落身手也讓現場觀眾頻頻鼓掌叫好。

縣長鍾東錦指出，山城盃全國羽球錦標賽邁入第3年，感謝體育會羽球委員會主委陳永賢、竹南羽球協會理事長張偉祥承辦，及各企業單位的贊助，讓賽事更精采，也一年比一年盛大。

鍾東錦表示，他希望山城盃全國羽球錦標賽可以變成苗栗縣每年固定的體育賽事，因此，決定將爭取在竹南國中分校預定地興建的竹南羽球館，獲中央同意補助1億元，縣府再加碼自籌1億6千餘萬，總經費2億6千多萬，興建10面球場及觀眾席的標準場館。未來也會考慮增加球員宿舍，讓外地的種子學生來苗栗就讀有地方住，帶動苗栗3級學校羽球運動的發展。

另外，鍾縣長也建議明年的山城盃全國羽球錦標賽可以邀請體育部長李洋來蒞臨，透過李部長本身是羽球國手、及兩屆奧運金牌的光環認證，讓山城盃羽球錦標賽更盛大、更具規模，吸引更多的國內好手參賽，變成台灣羽球界的重大賽事。

苗栗縣體育會羽球委員會主委陳永賢表示，羽球近幾年蓬勃發展，加上李洋、王齊麟兩屆奧運金牌的加持及球后戴資穎的優異表現，讓羽球已經變成也是國球。

陳永賢感謝鍾縣長重視羽球的發展，尤其加碼興建竹南羽球館，推廣苗栗3級學校羽球運動，讓苗栗的羽球風氣再往前邁進一步，也希望將來能在苗栗培育出下一個球王、球后，為國爭光。

