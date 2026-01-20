2026工具機啟動「反轉年」 陳紳騰：關稅調降見曙光 出口預估最高增1成

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）舉辦2026暨工具機產業展望記者會，由理事長陳紳騰（中）率理監事對外說明。徐筱嵐攝



台灣工具機產業歷經去年的低迷期後，隨著2026年的到來，業者普遍看好今年將成為「反轉年」 。台灣工具機暨零組件工業同業公會今（1/20）日理事長陳紳騰表示，受惠美國對等關稅調降至15%，加上AI技術導入，以及全球能源與航太需求增長，根據調查顯示，有6成的工具機業者評估今年的營收，將迎來出口5%至10%的成長 。

台美關稅談判結果出爐，對等關稅正式由20%降至15%，長期與日本、韓國激烈競爭的國內廠商而言，無疑是一劑強心針 。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今日舉辦2026工具機產業展望記者會，由理事長陳紳騰率理監事說明對今年全年的展望。

廣告 廣告

陳紳騰向政府表達感謝，他指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，意味著台灣已正式擠身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」，讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平。

陳紳騰強調，「這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票，台灣工具機已做好準備，將成為全球韌性供應鏈中最核心、最值得信任的夥伴」，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

副理事長林松益分析，過去受限於匯率貶值幅度不如日韓，台廠在競爭起跑點上相對吃力，但隨著對美關稅調降，加上工具機具備的高品質、穩定交貨期等韌性，產業已具備「超韓趕日」的實力，預期美國市場成長動能將達到6%至8% 。

面對全球製造業轉型，公會大力推動「AI賦能」與「生態系整合」，陳紳騰說，未來的商業模式不能再只是單純賣設備，而是要提供整體的解決方案（Total Solution） ，透過導入生成式AI技術，不僅能提升企業內部的行銷與生產管理效率，更能讓終端客戶操作更簡易、反應更迅速 。

百德機械總經理謝天昕分享，透過聯盟合作與生態系整合，台灣廠商能以「打群架」的方式切入高階市場，例如半導體與能源產業，AI發展帶動了龐大的晶片需求，進而引發全球對電力供應與綠能設備的大幅投資，能源產業將在2026年出現爆發性成長 。

對於景氣展望，陳紳騰提到，2026年的成長動能將來自多個核心領域，除了美國的自動化需求外，歐洲因國防自主化帶動了航太與無人機的穩定需求；而東南亞市場受供應鏈重組影響，泰國與越南在電子業（ICT）與電子零件加工的發展，為台廠提供靈活的轉移空間。另外，新興應用方面，AI散熱技術與半導體設備加工，已成為工具機產業下一個階段的重要動能 。

更多太報報導

獲美關稅利多！機械公會：重回公平起點 助攻工具機出口回穩

關稅降壓助攻出口命脈！商總：政府建置綠色通道 助中小企業布局美國

台美關稅談判出爐！工商協進會拋3建議：加速避稅協定、落實信用保證