2026左岸竹東櫻花馬拉松 明年3月1日登場

二０二六左岸竹東櫻花馬拉松明年三月一日登場，竹縣府歡迎民眾來此邊跑步、邊賞櫻。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹東鎮頭前溪河濱公園每年春季櫻花盛開，為許多跑者練跑熱門地點，在新竹縣議員楊昌德及竹東鎮火車站形象商圈發展協會積極推動下，將於明年三月一日在竹東河濱公園舉辦二０二六左岸竹東櫻花馬拉松，縣長楊文科邀請大眾共同參與，活絡在地觀光、促進產業交流，更認識竹東之美。

楊文科表示，新竹縣為熱愛運動的縣市，許多縣民都有運動習慣，縣府也打造運動設施，如竹東全民運動館即在今年九月啟用，提供民眾室內運動的空間，竹東鎮因人口增加，成為全台最大鎮，縣府也在此投資，包含在竹東火車站旁的Wah！幾散竹東，提供原民展售空間，也盼在竹東鎮火車站形象商圈發展協會推動之下，竹東商圈活絡發展。

楊文科指出，跑步為全民愛好運動，跑者藉由路跑更認識竹東河濱公園，每年櫻花盛開十分漂亮，邀請大眾共襄盛舉。日本籍Youtuber日本人跑遍台灣、竹東動就對跑團也邀跑者共襄盛舉。活動共分為四十二K全馬組、廿一K半馬組、十K挑戰組、四K櫻花休閒組，邀請全國跑者邊跑邊賞櫻、邊享用竹東特產

竹東鎮火車站形象商圈發展協會理事長楊庭珊表示，二０二六左岸竹東櫻花馬拉松報名首月即已完成百分之八十的目標，已有一千五百人報名，除了報名費便宜、新竹縣民有八折及永續組優惠外，還贈送竹東十大伴手禮之一的阿金姊果醬、i99咖啡的加溼器，許多在地業者認列特色補給站，前一晚免費的選手之夜表演節目、選手市集，鼓勵選手可以提前入住到竹東，感受竹東豐富的城市人文風貌。

楊昌德表示，竹東河濱公園經過多次的整建、綠化，累計已有數千棵的櫻花、落雨松等景觀植物，期望透過活動，邀請更多民眾認識竹東之美。