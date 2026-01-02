2026巨人盃國際青少棒錦標賽熱血登場 48支球隊齊聚臺南揮棒 迎新年
【記者 劉秋菊／台南 報導】2026巨人盃國際青少棒錦標賽於今（2）日在亞太國際棒球訓練中心室內投打練習場熱血登場，本屆賽事自115年1月2日起至1月7日止，共有48支國內外青少棒勁旅齊聚臺南角逐榮耀，包含臺南市、桃園市、臺中市、高雄市、臺北市、新北市、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、雲林縣、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、澎湖縣及2支日本球隊。為期6日之精彩對決，將於亞太成棒副球場、文中56棒球場、文小2棒球場、中信科技大學棒球場、中信金融管理學院棒球場及小北B棒球場開打，展現臺南辦理國際棒球賽事的充足量能。 臺南市政府徐健麟副秘書長表示，巨人盃國際青少棒錦標賽不僅是青少年棒球競技的重要舞臺，更是市府積極推動棒球國際體育交流的具體實踐。藉由邀請外國球隊參賽，讓年輕選手除了能夠切磋球技，也能拓展國際視野，以賽會友，並厚植臺南作為「棒球城市」的文化底蘊。
▲2026臺南巨人盃青少棒錦標賽開幕徐健麟副秘書長致詞。
臺南市政府體育局陳良乾局長表示，臺南市長年積極推展三級棒球之發展，巨人盃國際青少棒的參賽隊伍數達48隊，為臺南市巨人盃三級賽事中參賽隊伍數最多的賽會，顯示該賽事已成為全國青少棒重要賽事之一。體育局除完善場地整備與競賽規劃外，亦同步強化賽事安全措施，期許選手們在優質的環境中盡情發揮實力，提升球技，共創回憶。
▲2026臺南巨人盃青少棒錦標賽貴賓開球。
臺南市政府體育局表示透過辦理巨人盃國際青少棒錦標賽，能持續培育更多具備潛力之年輕選手，為臺灣棒球注入源源不絕的新動能。此外，體育局將於1月4日邀請本市三級棒球學校至全美戲院共同觀賞世界12強紀錄片「冠軍之路」，3月份亦將進行2026世界棒球經典賽轉播，誠摯邀請全國朋友踴躍參與一系列的棒球活動，共同體驗棒球帶來的熱血與感動！(相片由體育局提供)
