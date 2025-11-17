2026市長選舉開跑 張善政首度表態「競選連任」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】

2026年九合一選戰預熱中，桃園市長張善政今（17）日在市議會備詢時，首度明確表態將投入連任角逐，強調「只要市民支持，當然要爭取第二任」，首次在公開場合鬆口參選。

桃園市議員林政賢於總質詢中指出，坊間仍有傳言稱張善政僅打算「做一屆」，建議市長應對外清楚說明立場。林政賢並引用最新民調數據指出，張善政上任三年以來，市政滿意度突破七成，「連任是市民的期待」。

張善政則回應：「我從來沒有說過只做一任，只要市民支持，當然會爭取第二任。」這句明確表態將競選連任。

林政賢進一步提到，民進黨內部已有多名可能人選，包括何志偉、王義川，甚至前交通部長林佳龍等，直言「若對手是林佳龍，兩人學經歷旗鼓相當，但林佳龍比較年輕。」張善政也機智回應：「雷根總統在競選連任時說過，我不會以我的對手因年紀輕、沒有經驗為由來攻擊他。」

張善政鬆口競選連任，民進黨內檯面人選也逐一浮現，藍綠對決態勢也將更加明朗。

