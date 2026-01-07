2026年《鬼滅之刃 無限城篇》日本票房繼續衝！官方宣布「第13彈特典」

2026 年《鬼滅之刃》票房繼續衝！劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲在日本持續上映，官方還沒有下檔打算，宣布推出第 13 彈特典，自 2026 年 1 月 10 日（六）至 1 月 23 日（五）期間，將於日本戲院發放「桌上立牌」。

靠著特典一步一步累積票房，看來不超過前作成績是不下架了（圖源：鬼滅之刃）

這款特典是把戲院內展示用的大型立牌概念縮小成可放在桌面的尺寸，觀眾會拿到發泡板材質的片狀內容，自行簡單組裝即可完成，組裝後尺寸約寬 14.5cm×深 4.5cm×高 11.5cm，合計限量 30 萬份，每位入場觀影觀眾限領 1 份，一般版、IMAX、Dolby Cinema、MX4D、4DX 等版本皆可領取。

根據非官方數據，截自 1 月 4 日為止《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在日本票房已累積 389 億日圓，距離《鬼滅之刃 無限列車篇》的最終票房 404.3 億仍差 15 億元左右。