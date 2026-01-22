2026年不再靠愛情撐住！這三個星座將「回歸自我」，拿回自己人生主權

文／星座專家沛倢

我們習慣在愛情中尋找避風港，或是期待有一個人能治癒我們的破碎，但2026年這種外求的模式將會面臨巨大的衝擊。這幾個星座將首當其衝地面臨這堂「回歸自我」的必修課。

巨蟹座：從「尋找依賴」到「建立內在安全感」

巨蟹座長習慣透過照顧他人或「被需要」來確認自己的價值。在關係中常會不自覺地把對方當成生活的重心，一旦對方稍有冷落，你的世界就會開始崩塌。

2026 年關係會像一個巨大的擴音器，把那份不安全感震耳欲聾地播放出來。無論對方給予多少承諾，內心的黑洞似乎永遠填不滿。這是在提醒那個需要被照顧的孩子，是自己。

廣告 廣告

今年的課題是停止向外索求情緒支柱。當感到不安時，試著不要去質問對方為什麼不愛我」要問自己「為什麼我現在覺得自己不值得被愛」。等學會成為自己的內在父母，學會獨處而不感到恐慌時，關係才會從共生依賴轉向健康陪伴。

天秤座：從「討好他人」到「拿回主體性」

天秤座在2026 年會經歷一場關於自我邊界的革命。作為天生的協調者，太擅長觀察對方的臉色，以至於常常在愛情中弄丟了自己的聲音。為了維持和諧，常選擇妥協，為了不讓對方失望而隱藏真實的感受。

2026年的星象會讓這種偽裝的和諧徹底破裂。關係會放大你的空虛感，雖然身邊有人，但卻感到前所未有的寂寞，因為在那個關係裡，根本沒有真正的自我存在。

今年的課題是練習衝突。當開始敢於說出「我不想要」、「這讓我感到不舒服」時，雖然關係會經歷震盪，但那才是拿回生命主權的開始。別再問他想要什麼? 請反覆詢問自己：「我要什麼？」

雙魚座：從「救贖幻象」到「清醒的界線」

2026 年對雙魚座來說，是從夢中驚醒的一年。受海王星與土星交替影響，過去在愛情中那種自我犧牲的傾向會被放大到極限。目前可能正處於一段讓你精疲力竭的關係中，試圖去治癒一個受傷的靈魂，或等待一個不成熟的人長大。

你愛上的往往不是對方真實的樣子，而是你腦海中編織出的幻影。

今年的愛情課題是：停止拯救。 當你覺得對方很可憐需要幫忙時，這其實是你在逃避處理自己的人生意義。2026 年會逼你收回投注在對方身上的能量。唯有自己不再試圖當別人的救世主，才會看清自己真正需要的尊重與對等是什麼樣子。

當我們開始照顧自己的情緒、尊重自己的界線，關係才會慢慢鬆開原本的拉扯，從消耗走向陪伴。若能學會從『對方』的鏡像中找回『自我』的實相，便掌握了 2026 年最核心的改運關鍵。

想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb

延伸閱讀

2026年愛情劇本全解析！12星座誰先閃婚、舊愛回頭，不藏私一次看懂

1月桃花運勢出爐！這3星座「愛情磁場」大爆發，桃花自動靠過來