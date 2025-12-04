2026年不用再補班！將迎「9個連假」 每月平均休10天
上班族最關心的行事曆好消息再度掀起熱議！2026年開始，台灣將全面取消補班制度，迎來「只補假、不補班」 的新規定，明年一共會有多達9個連續假期。
休假好開心，但是過去為了連休，好幾個禮拜都要補班，不過，2026年開始，就不用擔心這個問題。
日前有網友，po出貼文寫下，原來明年開始都不用補班了，在社群平台上迅速發酵。
因為台灣的國定假日，將全面取消補班制度，而且2026年，預計將有多達9個連假。分別為春節過年、228和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節等等。
網友紛紛留言表示，因為某一年補到懷疑人生，這回總放假天數120天，平均一個月可以休10天，這對廣大的上班族來說，無疑是最大的心靈安慰。
