2026年世局多變 謝金河：看懂川普下大棋

▲財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文表示，川普正在為下一個世界可能的戰爭預作準備，川普也在測試各國態度。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026年才剛開局一個月，全球政經市場就迎來許多震撼彈，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文表示，川普正在為下一個世界可能的戰爭預作準備，川普也在測試各國態度。

2026年，世局多變，讓人眼花撩亂！從李在明訪中，和習近平玩自拍，到川普活捉委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，然後是伊朗的變局，到這兩天，加拿大總理訪中，並且把中國出口到加拿大的汽車稅率從100%降到6.1%，到最近川普放話要拿下格陵蘭⋯⋯

謝金河表示，2026年才過半個月，世界大事多變幻，看起來這是川普正在下一盤大棋，川普也在逼大家選邊站，這是一個選擇題，現在不知對或錯？但一定會有答案。

謝金河先從李在明談起，李在明的親中早已寫在臉上，這次李在明想要左右逢源，看起來沒有那麼簡單，尤其是日本和美國結盟，韓國是第一島鏈最重要的國家之一，李在明投向中國，川普在經濟上會出手，甚至金正恩今年可能會有角色！這次日本防衛大臣小泉進次郎訪美，從肢體語言可以看出美日結盟的重要性。

另一個是伊朗、委內瑞拉，這和石油供應有關，中國運油船被攔截，美國回頭重整自己的後院中南美洲會有新變化。下一個焦點是阿斯夫拉就職後的宏都拉斯。和台灣有幫交的瓜地馬拉，巴拉圭在半導體供應鏈的後端，可能也會有角色！

這次加拿大總理卡尼訪中看起來是整個倒向中國，尤其是汽車關稅，但也可能把加拿大推向險境。不喜歡加拿大成為中國一省的地區像Alberta開始鬧獨立，卡尼可能讓加拿大產生更多的問題。

此外，人口很少，土地很大的格陵蘭島，川普等於在測試歐洲，北約的國家表態，不和美國站在一起的，川普立刻祭出關稅，這次義大利站在美國這一邊，西班牙站在美國對立面，丹麥政府最後還是要表態！

謝金河認為，不管是巴拿馬運河、或是格陵蘭，這是川普正在為下一個世界可能的戰爭預作準備，川普也在測試各國態度，各國領袖如何選邊？也決定未來國家的命運！

