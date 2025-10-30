2026年世界棒球經典賽在東京 議員建議爭取臺中國際機場直飛東京

2026年3月將舉辦世界棒球經典賽，中華隊將在「日本東京巨蛋球場」與日本、澳洲、南韓、捷克隊交手，市議員陳成添建議，臺中國際機場應加開直飛日本東京的航班，讓中部地區的球迷能就近搭機前往日本為國手加油。

陳成添表示（見圖），棒球為臺灣人最關注的運動賽事，2023年世界經典賽及2024年世界12強賽事皆吸引全國人民收看及到現場加油，尤其12強更榮獲國際大賽世界冠軍，舉國歡騰慶祝，而臺中更有中信兄弟球團，顯示中部地區的棒球迷也不在少數。

陳成添指出，桃園機場、高雄機場及臺北松山機場航班皆可直達東京，僅臺中國際機場號稱「國際機場」，卻沒有直飛東京的航班，讓中部6縣市的球迷常要南北2端跑才能搭機前往日本幫國手加油；建議市府向中央爭取，協調有在臺中國際機場駐點，並且在其他機場有直飛日本東京的臺灣航空公司(星宇、長榮、虎航)，加開直達日本東京的航班。

觀旅局陳美秀局長說明，協調航空公司增加航班是中央交通部的權責，以臺灣虎航為例，虎航去年有建議增設臺中國際機場直飛日本東京的航班，因此市府會再會同虎航公司向交通部爭取增設航班。