【2026年世界盃足球賽首日賽事】墨西哥踢退南非 韓國逆轉勝捷克

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記者陳彥陵／綜合報導

2026年世界盃足球賽12日正式開踢， A組首日賽事中，由地主墨西哥以2比0力克南非，為隊史在世界盃開幕戰的首勝；韓國隊則在先失1球情況下連進2球，以2比1逆轉擊敗捷克，雙雙拿下小組賽首勝。

48支隊伍參賽 跨國舉行104場比賽

本屆世界盃足球賽共有48支隊伍參賽，由墨西哥、美國、加拿大共同主辦，總計將舉行104場賽事，開幕戰12日在墨西哥市阿茲特克球場舉行；地主墨西哥在主場球迷助威下展現強勢表現，成功擊敗暌違16年重返世界盃舞臺的南非隊，為本屆賽事寫下精采開端。

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墨西哥開賽後即掌握主動權，第9分鐘昆諾斯把握南非後防混亂破門，踢進本屆世界盃首顆進球；下半場進行至49分鐘時，墨西哥古提瑞茲取得單刀機會，防守的南非球員西索爾只好自後方犯規，吞下本屆世界盃首張紅牌，讓球隊陷入10人應戰劣勢；接著，墨西哥希梅內斯於第67分鐘頭槌破網擴大領先，最終墨西哥以2比0獲勝，拿下隊史世界盃開幕戰首勝。

另一場A組賽事，捷克第59分鐘靠克瑞奇頭槌建功率先破門，但韓國隨即展開反擊。第67分鐘黃仁範禁區內巧射扳平比分，第80分鐘再送出助攻，由替補上陣的吳賢揆門前勁射破網，幫助韓國以2比1逆轉捷克，取得預賽開門紅。

此外，賽前開幕典禮同樣吸引目光，流行樂天后夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩在阿茲特克體育場演唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉掀高潮，現場觀眾熱烈歡呼，為賽事揭開序幕。

13日賽事方面，小組賽B組將於臺灣時間凌晨3時在多倫多BMO球場登場，由主辦國之一的加拿大對上歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納；D組賽事則於臺灣時間上午9時在洛杉磯SoFi體育場舉行，由東道主美國隊迎戰南美勁旅巴拉圭。

墨西哥昆諾斯在開賽9分鐘後，趁南非後防混亂踢進本屆世界盃第1球。（達志影像／美聯社）

韓國隊黃仁範在比賽進行到第67分鐘時，在禁區內巧射扳平與捷克比分。（達志影像／美聯社）