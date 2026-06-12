2026年世界盃開幕！天后夏奇拉壓軸演出狀態依舊 球迷驚呼：這真的49歲嗎

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[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026年世界盃足球賽（FIFA）12日在墨西哥正式揭開序幕，其中開幕典禮最受矚目的，無疑是天后夏奇拉（Shakira）的壓軸演出。時隔16年，本屆世足賽她再次以精湛唱功與舞台魅力征服全場，讓大批球迷驚呼：「這真的是49歲的狀態嗎？」

其中開幕典禮最受矚目的，無疑是天后夏奇拉（Shakira）的壓軸演出（圖／美聯社）

本屆世界盃由美國、墨西哥及加拿大聯合主辦，開幕戰在墨西哥城體育場舉行，由地主墨西哥迎戰南非。本次開幕典禮再次邀請到夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）共同演唱本屆世界盃官方主題曲《Dai Dai》。

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只見夏奇拉於典禮上秀出招牌熱舞與穩定歌聲，演出畫面曝光後，迅速在社群平台掀起熱議，大批球迷盛讚她狀態依舊：「完全不會老」、「真的49歲嗎」、「太年輕了吧」、「美到不可思議」、「還是一樣有魅力」、「根本看不出快50歲」。

事實上，這並非夏奇拉首次與世足結緣，早在2010年南非世界盃時，由夏奇拉演唱的官方主題曲《Waka Waka》便紅遍全球，至今仍是世界盃最具代表性的歌曲。







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