2026年丙午馬年 專家曝「開運妙方」：穩正財引偏財





2026年為丙午馬年，五行屬火，民間亦稱「赤馬紅羊」，象徵火能旺盛、行動力強、局勢快速推進的一年。塔羅牌老師艾菲爾表示，這一年能量轉換明顯，適合主動佈局、提前調整環境氣場，為自己鋪設順流而行的運勢軌道。透過善用居家與辦公空間中的關鍵方位，不僅能穩住正財、引動偏財，更能同步啟動桃花、人際、學習與喜慶能量。

艾菲爾老師指出，開運不只靠努力，也講究「順勢而為」，當方位用得對、氣流走得順，許多事情會在不知不覺中變得更輕鬆、更有助力。以下為丙午馬年五大關鍵吉方，協助你在新的一年裡穩中求旺、火力全開。

一、正財位：正東方

正東方在丙午馬年象徵「生髮之氣」，對應穩定收入、長期累積與踏實回報。火年之中，東方木氣可生火，代表只要方向正確、節奏穩定，財務將呈現逐步成長的狀態。此方位特別適合上班族、經營者與需要固定現金流的人，重點在於「穩定輸出、持續累積」。正東方宜保持明亮、整潔，避免堆放雜物或破損物品，以免阻礙財氣流動。善用此方位，可讓努力更容易被看見，收入結構也更踏實。

開運擺設：

植栽（例如）：發財樹、富貴竹、黃金葛

開運擺件（例如）：木質聚寶盆、黃水晶、銅錢擺飾

方位專屬開運小妙方：

每週至少整理一次此方位

避免放置垃圾桶或老舊電器

可在早上於此方位設定工作目標

二、偏財位：正北方

正北方在丙午馬年主掌流動之財、機會型收入與突如其來的好運。北方屬水，水能制火，也代表在火氣旺盛的年份中，理性與判斷力就是偏財關鍵。此方位適合放置與投資、副業、靈感相關的物品，有助於提升對時機的敏銳度。若北方氣場混亂，容易出現判斷失誤或衝動決策；反之，若氣流穩定，則能在關鍵時刻抓住機會。此位宜靜不宜亂，乾淨度尤為重要。

開運擺設：

植栽（例如）：白鶴芋、水培富貴竹

開運擺件（例如）：黑曜石、流水造景、小型水晶球

方位專屬開運小妙方：

投資決策前可在此方位靜坐思考

避免過多紅色與尖銳物品

可放置記錄靈感的小筆記本

三、桃花位：中宮

中宮為整體氣場的核心，象徵人際、情感與關係流動。丙午馬年火能集中于中宮時，能放大個人魅力與吸引力，對感情、合作與人氣皆有加分效果。中宮狀態好，整個空間的運勢就會跟著穩定；若雜亂或陰暗，則容易影響情緒與人際互動。此方位不宜過度擺放物品，重點在於通透、平衡與溫暖的氣氛。單身者可在此啟動桃花能量，有伴者則有助於關係升溫與溝通順暢。

開運擺設：

植栽（例如）：紅白火鶴花、蝴蝶蘭

開運擺件（例如）：粉水晶、圓形燈飾、成對擺件

方位專屬開運小妙方：

保持燈光柔和明亮

避免鏡子正對中宮

可在此方位進行人際或感情許願

四、文昌位：東北方

東北方在丙午馬年為智慧與累積之地，主學習、考試、寫作、專業進修與思考力。火年之中，東北土氣可穩定心神，使思緒更有條理。此方位特別適合學生、考證照者、創作者與需要深度思考的工作型態。若東北方雜亂，容易出現拖延、分心或效率低落的狀況；一旦整理得當，則有助於專注力提升與靈感穩定輸出。此位宜安靜、整齊，避免娛樂性物品干擾。

開運擺設：

植栽（例如）：文竹、虎尾蘭

開運擺件（例如）：書卷造型擺件、白水晶、檯燈

方位專屬開運小妙方：

書桌或閱讀區可設於此

固定時間在此學習

避免堆積未完成文件

五、喜慶位：東南方

東南方在丙午馬年象徵好消息、喜事流動與家庭歡樂能量。此方位適合啟動結婚、生子、升遷、搬遷等喜慶型運勢，也有助於凝聚家人情感。火年搭配東南木氣，代表喜事需要「主動經營」，只要多互動、多分享，正向回饋會越來越明顯。若此方位明亮溫暖，容易吸引貴人與祝福；反之，陰暗封閉則喜氣難以停留。適合佈置得溫馨、有生氣。

開運擺設：

植栽（例如）：金錢樹、橘子樹

開運擺件（例如）：紅色飾品、喜字擺件、圓形陶瓷

方位專屬開運小妙方：

多在此方位聚會聊天

適合擺放全家合照

定期開窗引入新氣場

更多東森財經新聞報導



