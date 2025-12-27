2026年中共更高標準反腐 黨內血雨腥風、人人自危

近日，中共中央政治局召開會議，針對中央紀委、國家監委的工作報告後，確立了2026年反腐重點，以「更高標準」、「更實舉措」推進全面從嚴治黨，顯然透過反腐敗行動來對內強化整頓仍是習近平維穩政權的重要舉措，尤其是2027年即將開啟中共二十一大屆期，習近平必須提前安頓黨內權力部署，以利順勢邁入他的第四個任期。事實上，從習近平極權統治的邏輯來看，表面上延續習近平上台以來反腐不手軟的政治敘事，但若從威權政治的結構視角觀察，這並非單純的廉政工程，而是一場高度政治化、服務於權力穩定與統治安全的長期統治行動。

反腐不是糾錯 而是政權安全感的反射

首先，中共反腐的根本問題，並不在於力度不足，而在於中共專制體制本身無法產生真正的廉政治理；換言之，中國的腐敗並非個別官員的道德墮落，而是來自權力高度集中、缺乏民主問責與外部監督的體制結構，腐敗是中共黨政的結構性問題。從以黨領政的統治套路來看，由黨內主導、紀律機構兼具偵查與裁量權的反腐行動，本質上就無法跳脫以個人權力為出發的政治邏輯運作。

中共中央政治局會議明確將反腐與「十五五規劃」的相互連結，2026年是中共推動「十五五規劃」的首年，中共中央要求各級紀檢機關以更高「政治站位」確保中央決策落實，這正好說明了反腐的真正作用是「政治保證」、「政治效忠」，而非「制度糾錯」，所謂的「政治監督」、「正確政績觀」，也不是要促進權力的「限制」、「制衡」，而是要高度服從黨中央。

其次，2025年中共落馬的高層大多是軍工、能源與軍方領域，尤其日前傳出上將出席晉銜儀式人數驟減的異常現象，更凸顯中共的反腐行動和權力集中有著複雜的關聯性；從「黨指揮槍」的統治思維，解放軍是中共專制政體的核心支柱，軍隊的忠誠與可控性關乎政權的安全，當反腐深入軍中高層，黨已高度警戒軍隊潛在的風險與部隊內的派系結構，這不是單純的紀律整頓，是「政權安全」的反射動作。

中共擴大反腐行動 內部加劇權力焦慮

這次中共中央政治局會議提及2026年的「反腐行動」將「一步不停歇、半步不退讓」，從中共重申這樣的反腐敘事來看，事實上也顯露出中共統治的結構性困境，顯然過去超過10年之久的反腐並沒有根除腐敗，反而是年年升級；換句話說，腐敗問題從未消失，且根深蒂固必須長期以政治鬥爭來進行，而所謂的「更高標準」、「更實舉措」，意味著中共內部持續瀰漫著不確定性，反而陷入官僚體系普遍的風險規避與不作為，「寧左勿右」的僵化現象加劇，這解釋了中國當前對內、對外的各種實質作為。

值得留意的是，中共的反腐行動已「政治忠誠」高度掛鉤，是否「政治站位正確」、是否與領導核心保持一致，往往比理性決策、專業判斷更為重要；從黨政的權力結構來看，反腐反而淪為「政治篩選機制」，加速權力向個人(習近平)集中，短期可以鞏固權威，長期卻可能放大決策錯誤的系統性風險，例如對內增加各種監管作為，「安全」是決策的唯一標準，對外採取強硬態度，「抗衡」、「戰狼」已固化難改。

總而言之，中共一再強化、高調宣示反腐，有著對內維穩與對外展示「戰狼」的雙重意涵，而問題的本質在於中共的專制體制、習近平的極權統治思維，名為反腐的行動都只是為了「政權安全」的技術調整，根本和政治現代化相違，更無助促進政治權力的清廉，而是不斷擴大掌權者的政治焦慮，且引發更深層、不確定的集體隱憂，這樣的現象在2027年之前會更為顯著。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。