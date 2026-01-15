2026年中國政府工作報告 學者估GDP成長率訂5%左右

（中央社記者呂佳蓉北京15日電）北京大學經濟學院教授蘇劍今天預測，2026年中國政府工作報告仍會將經濟成長率訂在5%左右。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「2025年中共中央經濟工作會議精神解讀」，由蘇劍主講。

蘇劍在一開始解讀中央經濟工作會議釋出的公報，並表示中國經濟面臨人口老年化、人口減少、房地產問題與外部環境變化問題，但是中國擁有14億的勤勞人口、制度穩定、政府執行力強，以及產業結構完整，市場規模大，經濟長期向好的趨勢沒有改變，宏觀調控是為了要解決老問題與新挑戰。

蘇劍又談到經濟成長目標。他表示，從中長期目標來看，20屆四中全會提到，「到2035年人均GDP達到中等發展國家水準，基本實現社會主義現代化」，要實現這一目標，到2035年之前年均增速要在4.7%，甚至更高。

他指出，去年與前年政府工作報告訂立的成長目標都為5%左右，政府工作報告裡關於成長目標的邏輯基本差不多，只是描述會有些差別，因此預測2026年經濟成長目標還是會訂在5%左右。

他又解釋，中央經濟工作會議提出的「五個必須」，是對近年來中國宏觀經濟的總結，「五個必須」為必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既「放得活」又「管得好」、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、必須以苦練內功來應對外部挑戰。

蘇劍表示，中國外部環境不利影響加深，要把內功練好，加強科技創新能力、改革教育體制，並且加快建設全國統一大市場，把中國超大市場規模潛力發展出來。（編輯：廖文綺）1150115