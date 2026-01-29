2026年中國春運下週一啟動！上看95億人次

▲中國2026年春運將從下週一2月2日開始，到3月13日結束，共計40天。（示意圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 中國2026年春運將從下週一2月2日開始，到3月13日結束，共計40天。中國國家發展改革委員會估計，今年春運跨區人員流動可望達95億人次，創下歷史新高。

綜合中國媒體報導，中國國務院新聞辦公室今（29）日舉行記者會，說明2026年春運狀況。國家發改委副主任李春臨表示，今年春節預計返鄉探親旅遊需求將更旺盛，跨區人員流動將達95億人次，創歷史新高。其中自駕出行將達8成左右，鐵路和民航客運量預計分別將達5億4000萬人次和9500萬人次，總體規模和單日峰值，有望超過歷史同期。

今年中國農曆春節假期共9天，從2月15日放到23日，為中國最長春節假期。

交通運輸部運輸服務司負責人高博表示，截至去年底，全國高速公路服務區已累計建成7.15萬個電動車充電樁，新增2萬個，充電服務保障能力明顯提升，利於民眾自駕出行。

