2026年中國春運 官方估人員流動量上看95億人次

（中央社台北29日電）中國2026年春運將從2月2日開始，3月13日結束，共計40天。據官方發布，今年人員流動量可能達到95億人次，預計創歷史新高。自駕將繼續成為出行主流，先返鄉再旅行成為新趨勢。

據陸媒界面新聞報導，中國國務院新聞辦公室今天上午舉行新聞發布會，介紹2026年春運形勢和工作安排。

預估今年春運期間，自駕將繼續成為出行主流，占比達8成左右。鐵路、民航客運量預計分別將達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日高峰均有望超過歷史同期。

中國國家發展改革委員會副主任李春臨表示，今年春運呈現新特點，節前出行相對分散，節後相對集中。從出行方式看，自駕出行規模高位運行，先返鄉再旅行成為新趨勢。

今年中國農曆春節假期共9天，從2月15日放到23日，為中國最長春節假期，預計能刺激旅遊消費。

李春臨表示，在增加運力方面，鐵路實施新的列車運行圖，預計客流高峰日最高可開行旅客列車超過1.4萬列，客座能力同比增長5.3%；航空重點增加前往樞紐機場、熱門旅遊季的航班，預計日均保障航班1.94萬班次，年增5%；公路加強對熱門旅遊地、農村客運等方面的運力投放，水路加強海南省和廣東省之間瓊州海峽等重點航線的運力保障。

針對春運高峰期間交通運輸需要持續滿負荷運轉的情況，將加強重點設施和重點時段的能源電力供應保障。在重點設施方面，做好鐵路、公路沿線電力、油品供應；在重點時段方面，做好低溫雨雪冰凍天氣的應對準備。

此外，中國新能源車眾多，充電需求也快速增長。中國交通運輸部運輸服務司負責人高博表示，截至2025年底，全國高速公路服務區已累計建成電動汽車充電樁7.15萬個，2025年新增2萬個，充電服務保障能力有了明顯提升。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150129