2026年中國經濟難改善 學者：百姓爭取「政策紅利」

新的一年，中國經濟會有起色嗎？海外中國學者觀察，整體難有改善，消費降級、通貨緊縮的局面將持續下去，而且官民博弈，老百姓都想成為「政策紅利」的最大受益者。

多方形勢不佳 眼前通貨緊縮最後恐變通貨膨脹

中共中央經濟工作會議上個月在北京舉行，會中提出今年中國經濟工作的8項重點任務，包括堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持對外開放，推動多領域合作共贏，以及堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動等任務。

當中提及將深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力，並適當增加中央預算內投資規模，優化地方政府專項債券用途管理。

旅美經濟學者李恒青指出，日前中央經濟工作會議提出的這些工作重點，以前曾行之有效，像是2008年時任國務院總理溫家寶提出的「4萬億投資」計劃，當時就有成效，可是，經過了17、18年，中國始終依賴財政傾斜的財政政策與貨幣政策，這意味著錢都是靠借債，如今堆起大量債務。

李恒青表示，當中國經濟大量內捲，最後形成的就是通貨緊縮，雖然對中國政府而言，通貨緊縮是緩解現在經濟危機的一項有利因素，但如果各方面的形勢不好，最終還是會變成通貨膨脹。

李恒青：『(原音)如果是通貨膨脹的話，最低收入的那些人，現在應該說有幾億人，這一些人就日子沒辦法過了，因為到那個時候，物價高企、物價飛漲的時候，那他們連吃飯的錢都沒有了，所以目前來看是有好處的，對於政治穩定。但是，對於經濟整體發展是非常困難的，一旦現在這個各方面形勢不好的時候，最後還是會變成通貨膨脹。』

固定資產投資不行 GDP上不去

旅美中國時事評論人蔡慎坤也談到，有關消費降級、通貨緊縮的局面，今年可能還會持續下去，整個中國經濟不可能有大的改善、大的修復。他說，儘管中央經濟工作會議提到今年在基礎設施方面，在固定資產投資部分要加大力度，但是要中央財政來投？還是地方財政來投？地方財政現在是債台高築，房地產市場也很明顯救不起來了。

蔡慎坤：『(原音)還有一個最重要的，過去的固定資產投資，民營經濟或外資企業占了「半壁江山」，現在民營經濟跟外企的投資是在大幅度下降，所以單純的靠央企、靠國企，根本不可能帶得動，只有可能央企上一些所謂的大項目，但是所有的大項目現在基本上沒有回報的了，你投得愈多，賠得愈多，你固定資產投資不行了，那你這個GDP根本就上不去啊。』

蔡慎坤也指出，中國的出口在去年到了所謂的高點之後，今年不僅是發達國家，可能連一些不發達國家，包括非洲國家可能都會在關稅方面提高價碼，在這樣的情況下，中國出口肯定會受到很大的影響，包括轉口貿易也是如此。

至於內需方面，他說，中國國家統計局表示去年老百姓的實際收入增長了5%，這是騙人的，哪個老百姓能感受到收入在增長，只有在下降，中產階級隨著房價持續下跌，現在也到了高度敏感，下一步就是節衣縮食，勒緊錢包，所以不必對今年的中國經濟抱持什麼希望。

官民博弈成死結 人民爭搶政策紅利

李恒青則表示，中國的消費問題現在陷入惡性循環，雖然政府提出很多辦法，最後都行之無效，其實問題是各方面因素疊加，並形成「塔西陀陷阱」。

李恒青：『(原音)好的政策即使是在其他國家地區都發揮作用的東西，到了他就不行，因為老百姓對政府不相信，所以老百姓都在想我怎麼跟政府鬥，怎麼拿到政府的所謂的政策紅利，然後使得自己變成政策紅利的最大受益者，這裡面實際上是官民博弈，這種事情在台灣、美國、日本你看不到的，因為大家實際上都是按照市場經濟來做。

他觀察，官民博弈，進入了「死結」，即使是中國國家主席習近平或中共高層不希望看到的情況，但因為他們從來不講實話，對老百姓的承諾從來不兌現，所以，整個社會就無法再向前運作。