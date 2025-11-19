2026年中央租補新制曝 內政部國土署證實：頂樓加蓋不符申請資格

內政部國土管理署19日說明，自明年起新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物，如頂樓加蓋者，將不符合租金補貼申請條件與資格。（圖／報系資料照）

內政部國土管理署今（19）日說明，民國115年300億元中央擴大租金補貼新制。為逐步提升國人居住安全，自明年起新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物，如頂樓加蓋者，將不符合租金補貼申請條件與資格，非法建物亦不得申請；但舊戶可有一年的緩衝。

國土署表示，考量無房屋稅籍之未保存登記建築物，恐潛藏公共安全危險，因此對租金補貼現行核撥補貼戶，進行全面盤查；屬於舊戶者若持續居住在原有地址，可保有一年補助請領的緩衝機制。

國土署強調，政府後續將透過社宅包租代管等輔導媒合措施，引導房東釋出房源，鼓勵租屋者能搬遷至合法住所，同時對於社會弱勢租戶，也會積極輔導協助轉租合法住所，以兼顧居住品質及整體公共安全。

