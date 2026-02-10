2026年九合一選舉要參戰？林右昌：沒有任何規劃和打算

即時中心／潘柏廷報導

民進黨持續布局2026年九合一選舉，其中在新北市長方面則徵召提名立委蘇巧慧參戰，而在小雞部分則進入初選階段；現任議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜，以及新人陳岱吟成立「新新板土連線」今（10）日上午則前往新北市黨部登記初選，而民進黨前秘書長林右昌也陪同出席。針對是否有規劃角逐地方大選，林右昌則重申，沒有任何規劃和打算。

林右昌今日上午陪同「新新板土連線」議員前往新北市黨部登記，記者提問，針對國民黨尚未確定新北市長候選人一事怎麼看？林右昌表示，大家都很關心新北市選舉，至於國民黨市長候選人提名，則是國民黨家務事；對於民進黨來說，最重要是提出對新北未來建設的政見，並用最誠懇、最熱情的態度爭取新北市民支持蘇巧慧及所有市議員候選人。

記者追問，目前北桃市長參選人難產，是否有規劃參戰2026年九合一選舉？林右昌則回應，中央黨部一定會就人選部分做充分討論，也會提出最佳人選，「也感謝你的關心，我再次重覆個人對2026年縣市長選舉沒有任何規劃和打算，謝謝你」。





