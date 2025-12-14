2026年什麼最夯？機能布料成「隱形冠軍」 竣邦-KY手握多張王牌

財經中心／師瑞德報導

全球體育賽事熱潮即將引爆，機能布料大廠也跟著磨刀霍霍！運動戶外機能性布料設計大廠竣邦國際（竣邦-KY，股票代碼：4442）表示，受惠於深化多元領域品牌客戶策略奏效，公司營運將採取「三箭齊發」策略，全力迎接2026年包括世界盃足球賽、冬季奧運及世界棒球經典賽等國際大賽商機。隨著運動領域主力客戶動能放大、戶外領域下單回歸常軌，以及成功開拓日本新市場，竣邦-KY對未來營運展望釋出樂觀訊號。

運動領域成金雞母 營收佔比衝破六成

竣邦-KY指出，運動領域已正式成為公司營運成長最強勁的引擎，目前佔整體營收比重約達六成。觀察近年表現，與運動領域知名主力客戶的合作開發項目逐年成長，銷售貢獻更是連續三年創下歷史新高。值得注意的是，雙方合作已進一步深化，從過去聚焦於季節性產品，今年成功跨入訂單量更大、產品生命週期更長的「核心系列產品」，預期這股動能將從明年起逐步發酵，顯著挹注整體營運。此外，搭上國際品牌跨界聯名風潮，主力客戶將於第四季推出聯名新品牌，竣邦-KY目前正積極進行專案開發，預計明年上半年陸續出貨，為銷售動能再添柴火。

戶外庫存去化完畢 日本市場傳捷報

在戶外領域方面，經過一年的調整，品牌客戶去年庫存已消化完畢，今年整體下單與備貨力道重回常軌。近期戶外品牌客戶更推出高端子品牌，指定竣邦-KY為主力供應商夥伴。隨著氣候變遷與戶外活動型態多元化，市場對機能性、耐候性與永續材料的需求提升，有助於深化竣邦-KY在高端利基市場的地位。

除了鞏固歐美市場，竣邦-KY近兩年積極拓展的日本市場也傳出捷報。公司表示，已成功打入知名日本品牌供應鏈，今年多項專案陸續進入量產階段，顯示在日本市場取得重大進展。根據目前掌握的客戶需求回饋，明年來自日本的訂單有望帶來穩定的營收貢獻。

佈局2026賽事年 三箭齊發優化獲利

展望未來，面對2026年史上規模最大的國際足總世界盃（FIFA World Cup）、冬季奧運等賽事，品牌客戶對服飾機能性與設計的要求同步升級，應用範圍從比賽場域延伸至日常穿搭（Athleisure）。竣邦-KY已與多家客戶合作開發相關產品，並憑藉客製化解決方案與供應鏈管理優勢，協助客戶提前備貨。

竣邦-KY強調，未來將持續發揮「掌握趨勢」、「研發設計」與「供應鏈管理」的核心競爭力，並採取三箭齊發策略：第一，積極拓展運動、戶外、工裝及袋包材等多元領域；第二，開拓品牌客戶的長銷核心系列；第三，鎖定高端與中高端產品定位。藉此策略，竣邦-KY有信心在保持穩定毛利率的同時，展現優異的經濟規模效益，力拚未來營運繳出亮麗成績單。

