2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
即將邁入新的一年，不少銀行信用卡權益也將在明(2026)年變動，其中哩程、點數累積方式調整，最受卡友關注。像是星展銀行調高極耀無限卡、飛行世界商務卡、eco永續卡與炫晶卡的回饋門檻；而玉山銀行將紅利點數全面轉換為玉山e point；國泰世華小樹點兌換機場停車的條件也加高。
根據信用卡定型化契約規範，權益若有變動，須提前60天知會持卡人，因此多家銀行近期陸續公布變更內容，趕在明年元旦實施。其中，星展銀行全面縮減信用卡好康，針對高端消費者發行的「極耀無限卡」，原本一般消費每5元可累積1點活利積分，明年改成每刷8元回饋1點，每年續卡送9萬點積分調降為3萬點；年度累積刷滿100萬元享寰宇通關禮遇，新年度暴升滿300萬元才能享有。
「飛行世界之極卡」續卡贈送的飛行積金從3萬5,000點縮為1萬點，寰宇通關條件從年度刷滿100萬元同樣提高為300萬元，並停止海外行李免費託運服務。商務客、旅行者最愛用來累積飛行哩程的「飛行世界商務卡」，國內外消費須滿22元、18元才可獲得1點飛行積金，對比原本的每20元、15元贈送1點為高。以兌換長榮航空哩程為例，原先國內消費滿70萬元就能換到1張日本機票，新規定要消費滿77萬元才能拿到免費機票。
其他還有eco永續卡、商務eco卡、eco永續極簡卡，國內外交易優惠從1.2%減為1%。不過綁定指定行動支付後，國內回饋從3%提升至3.5%，指定海外國家消費從6.8%增至7.5%。炫晶鈦金卡、炫晶御璽卡、炫晶商務御璽卡國內回饋率則從1%下調至0.8%。
玉山銀行紅利點數2026年起全面轉換為「玉山e point」，兌換比例為每100點紅利換7點玉山e point；紅利回饋信用卡基本方案從每刷25元贈1點紅利，全部改為送0.2%玉山e point。國泰世華則是調高點數兌換機場停車條件，現行可用120點、150小樹點兌換1天桃園大園停車場、高雄大鵬/大程停車場費用，明年起上修為每130點、155點換得1天停車。
2026年起信用卡點數相關權益變動，如下表：
