2026年倒霉排行榜曝！3星座運勢跌宕起伏
2026年即將到來，星座運勢並非一成不變，有些星座順風順水，但也有些星座倒霉纏身。根據《搜狐網》運勢專欄分析，天秤座、水瓶座與雙魚座在明年運勢可能較為低迷，被封為「2026年最倒楣星座」，生活、工作、感情都需多加注意。
天秤座運勢低迷
天秤座在2026年生活恐陷入不順，甚至影響自信心。感情方面，單身者容易遇到花言巧語的對象，若不慎投入金錢與感情，可能血本無歸；已婚者則面臨婚姻矛盾頻繁、家庭氣氛緊張，家宅動盪，老人健康欠佳，孩子學業表現也不理想，建議天秤座應積極調整心態，妥善處理家庭問題。
水瓶座職場受挫
水瓶座明年在職場上可能遭受打壓，與同事間氛圍緊張，身邊易出現小人，輕則面臨降薪或降職，重則可能失業，生活保障受影響。財務方面，也需防範意外破財或盲目投資風險產品，避免造成經濟困境。健康方面，水瓶座容易出現小病痛，建議加強運動、定期體檢，維持良好作息。
雙魚座情緒起伏大
雙魚座在2026年情緒易波動，精神壓力大，可能出現失眠或精神衰弱的狀況，若不及時就醫，恐影響生活與工作。面對風險活動如蹦極、跳傘或陌生地旅行，也要格外謹慎，避免危及生命。家庭方面，家人間易因小事爭吵，老人健康狀況堪憂，孩子學業表現也可能不理想。建議雙魚座應學會舒緩壓力，必要時尋求外界協助。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
其他人也在看
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／金牛座獲政府幫加薪！4星座喜獲「意外之財」
生活中心／綜合報導 今日是12月27日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，牡羊座本日財富好運連連，另有4星座迎意外小財，金牛座可獲政府幫忙加薪，處女座的偏財收入頗豐，天秤座意外收穫財富，天蠍座則是出門撿到小錢。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026年「3星座」最好運！名利雙收 桃花綻放
2026年「3星座」最好運！名利雙收 桃花綻放EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1229-0104
文 / 李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤地萃 眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12星座本周運勢〈12.28~01.03〉
【牡羊座】致勝技巧：保守秘密，勿嚼舌根。【金牛座】致勝技巧：循序漸進，水到渠成。【雙子座】致勝技巧：運動健身，精力充沛。【巨蟹座】致勝技巧：抒解壓力，反省自我。【獅子座】致勝技巧：積極應對，搶佔先機…科技紫微網 ・ 19 小時前 ・ 2
小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心
生活中心／綜合報導12月28日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。感情方面，天蠍座、天秤座獲愛神眷顧，有機會更進一步，但射手座須遠離「錯的人」；財運方面，天蠍座可掌握投資機會，提醒摩羯座、雙魚座投資需謹慎，做好風險管理。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
【風象星座運勢】12/28 雙子座慎選朋友、天秤座按部就班、水瓶座謹言慎行
風象星座今日運勢 (上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看) ★雙子座：別人可能試圖影響你的看法或洩漏你的秘密。慎選朋友。能賺能花。 ★天秤座：容易因人引爆情緒，避免完美主義壓垮自己或家人。按部就班即可。 ★水瓶座：謹言慎行，避免出錯或爭執。出門前須做好準備，午後將轉為忙碌。太報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 38
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 21
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 293
台灣五人足球「慶祝哥」又提前慶祝！網傻「同1人發生2次」本人回應了
體育中心／綜合報導FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰日前登場，桃園 FC 與新竹未來里宇宙聯激戰至 PK 大戰。過程中，新竹隊門將鄭凱鴻成功撲救後一度提前慶祝，未察覺皮球仍在場內，隨即遭對手補射得分，相關畫面在社群平台迅速流傳，引發討論。所幸該次失誤並未影響鄭凱鴻表現，他迅速調整心態，在接下來的關鍵 PK 時刻接連守住射門，最終協助新竹未來里宇宙聯以 5：4 擊敗桃園 FC，順利拿下 FF1 聯賽季軍。賽後，鄭凱鴻也透過社群平台回應了。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 22
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 173
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 76