2026年倒霉排行榜曝！3星座運勢跌宕起伏

運勢專欄指出，2026年有「3星座」易遇挫折，生活、工作與感情都需多加留意。





2026年即將到來，星座運勢並非一成不變，有些星座順風順水，但也有些星座倒霉纏身。根據《搜狐網》運勢專欄分析，天秤座、水瓶座與雙魚座在明年運勢可能較為低迷，被封為「2026年最倒楣星座」，生活、工作、感情都需多加注意。

天秤座運勢低迷

天秤座在2026年生活恐陷入不順，甚至影響自信心。感情方面，單身者容易遇到花言巧語的對象，若不慎投入金錢與感情，可能血本無歸；已婚者則面臨婚姻矛盾頻繁、家庭氣氛緊張，家宅動盪，老人健康欠佳，孩子學業表現也不理想，建議天秤座應積極調整心態，妥善處理家庭問題。

水瓶座職場受挫

水瓶座明年在職場上可能遭受打壓，與同事間氛圍緊張，身邊易出現小人，輕則面臨降薪或降職，重則可能失業，生活保障受影響。財務方面，也需防範意外破財或盲目投資風險產品，避免造成經濟困境。健康方面，水瓶座容易出現小病痛，建議加強運動、定期體檢，維持良好作息。

雙魚座情緒起伏大

雙魚座在2026年情緒易波動，精神壓力大，可能出現失眠或精神衰弱的狀況，若不及時就醫，恐影響生活與工作。面對風險活動如蹦極、跳傘或陌生地旅行，也要格外謹慎，避免危及生命。家庭方面，家人間易因小事爭吵，老人健康狀況堪憂，孩子學業表現也可能不理想。建議雙魚座應學會舒緩壓力，必要時尋求外界協助。

