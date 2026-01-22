2026年債市投資心法 投信建議二招：全球布局+動態調整

野村基金經理人賀昱誠．陳俐妏攝



進入2026年，債市仍面臨諸多不確定因素，例如美國就業市場走向與利率決策，以及新任聯準會主席未定等，短期內預期美債殖利率處於高檔區間整理。野村投信今天指出，2026年債券投資應把握兩個原則，首先是全球化布局，除了美債更應提高在新興債、金融債等債息收益較高的債種；其次是動態調整，靈活掌握各債券的投資機會。

對於想要布局全球債市但資金有限的投資人而言，複合型債券基金是極佳的選擇。以野村基金全球多元收益債券基金為例，投資範圍涵蓋已開發的美國、歐洲以及新興市場，更重要的是，基金本身無參考指標限制，依據債券投資前景動態調整投資比例，並採取多元布局策略，以一舉掌握投資機會。

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)於1月22日來台參加記者會，分享全球債市展望與投資策略，他表示，聯準會已恢復降息週期，未來的降息步伐將是漸進的，主要因為通膨仍遠高於聯準會的目標，不過，美國政府持續的財政支出將對長期殖利率造成上行壓力(這種情況並不限於美國)。而美國利率下降將促使投資人追求收益，因此殖利率較高的債券相對受益。

賀昱誠指出，現階段特別看好三類債券的表現，首先是金融債，美債殖利率趨陡對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產。

其次看好新興市場債，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家中採取多元配置的策略，則看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家如羅馬尼亞，羅馬尼亞已經是歐盟成員，並正走在（中期）加入歐元區的道路上。隨著羅馬尼亞朝向加入歐元區邁進，預期其將經歷利差收斂，有機會增加資本利得。

第三類相對看好的是可轉換債券。可轉債兼具股票債券特性，可攻可守，隨著科技股估值日益緊張，基金已轉向涵蓋醫療保健、工業及材料公司的更廣泛的產業。

在風險方面，賀昱誠指出，雖然持續預期風險資產表現良好，但必須注意的是信用利差已大幅收緊，且當前政治、地緣政治及經濟環境中存在多種潛在波動因素。因此，在獲利了結表現強勁的企業混合債券及部分金融債券後，在美國公債已累積了可觀部位。這代表了「乾粉」(流動資產儲備)，如果市場波動並出現更具吸引力的再投資機會時，可以加以使用。

基金已部署兩種避險策略：一是利用信用違約交換指數CDX部位，以防債市信用利差大幅擴大、二是股票選擇權賣權，目前深度價外，因此成本相當低，但若風險資產因未知事件大幅下跌，將為基金提供保護。

