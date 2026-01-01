2026年元旦升旗 黃偉哲：台南發展無可限量

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府今天2026年元旦在新營區南瀛綠都心公園、安平區永華市政中心西拉雅廣場辦升旗典禮，台南市長黃偉哲說，台南近幾年成長進步，高科技大廠陸續進駐，發展無可限量。

他說，AMD（超微）已進駐，台灣積體電路製造股份有限公司2奈米廠將在台南設廠，南市府將在最快時間完成土地交付及建廠配套行政措施，而台南亞太國際棒球訓練中心已完工，中華職業棒球大聯盟預定3月在亞太中心主球場開打。

不少台南市民清晨拿著國旗參加升旗典禮，更有小朋友打扮成憲兵亮相。

黃偉哲表示，台南去年1月楠西區地震，7月丹娜絲風災，之後又有雨災，受損很大，但市民仍堅守家園。新年大家有新期望，期待國家愈來愈好，城市愈來愈發展，家庭在馬年行大運，每個人身體健康、萬事如意；台南未來發展無可限量，市府團隊將持續努力。（編輯：李明宗）1150101