2026年元旦嘉縣太保千人拔蘿蔔 搏好彩頭

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣太保市公所今天元旦在新埤里辦「拔蘿蔔、迎新春」食農教育活動，吸引近2000人搶拔蘿蔔，許多孩子在家長陪同下彎下腰、將蘿蔔從土裡拔起，為新的一年搏「好彩頭」。

太保市公所迎2026年，結合新埤里辦公處、新埤國民小學、新埤社區與太保市農會辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，由新埤里長徐錦昌提供6分地蘿蔔田，邀民眾體驗拔蘿蔔的農村樂趣。

太保市長鄭淑分告訴中央社記者，線上報名600組，每組扶老攜幼，田裡滿是拔蘿蔔人潮。

活動上午9時30分開始，不到半小時田裡蘿蔔就被拔光，只見人手一大袋蘿蔔；2名年輕人10時才到場，只能手持小鏟子、塑膠袋望田嘆氣。新埤社區理事長劉金枝率志工準備蘿蔔湯及蘿蔔糕，免費供民眾享用，讓大家有得拿又有得吃。

爭取民主進步黨提名參選嘉義縣長的民進黨籍嘉義縣議員黃榮利到場發上千個馬年小提燈，很快被索取一空。（編輯：李明宗）1150101