2026年元旦曙光來報到！ 登山隊嘉明湖喜迎「金黃美景」

迎接2026年第一道曙光，全台各地從海拔三千多公尺的台東嘉明湖，到花蓮七星潭、台東南田觀景台與三仙台，甚至遠在嘉義阿里山都湧現追日人潮！儘管部分地區受到雲層影響，曙光若隱若現，但依舊不減大家迎接新年的熱情。

雲層太厚！太陽公公終露臉 七星潭民眾驚喜

天色從深藍慢慢轉成金橘色，第一道陽光從遠方雲海間緩緩露臉，完整乍現開來。海拔超過三千公尺的台東嘉明湖，元旦曙光畫面夢幻壯麗，替2026年揭開最美的高山序幕。

位在花蓮的七星潭，太陽從雲縫中短暫露臉，原本預估元旦上午6點37分就能看到曙光，但因雲層太厚，直到6點50分太陽公公才現身，不過遊客仍大讚很壯觀，超級美的。

七星潭曙光。圖／台視新聞

三仙台、阿里山雲層太厚重 曙光沒露臉民眾撲空

在台東南田觀景台，步道上站滿了人，雖然同樣沒能第一時間看到2026第一道曙光，但沒過多久金黃色光仍從雲層後方露出，灑落海面上。

南田觀景台曙光。圖／台視新聞

台灣本島平地最早迎曙光的地點是「台東三仙台」，儘管官方沒有舉辦活動，仍吸引上千名民眾凌晨摸黑到海邊等待。不過可惜的是雲層太厚重，期待中的曙光沒露臉，只能看到天空慢慢轉亮。

三仙台雲層太厚，沒能見到曙光。圖／台視新聞

每年最多人迎曙光的嘉義阿里山，放眼望去全被濃霧籠罩，視線一片白茫茫。儘管看不到新年曙光，遊客們難掩失落，但現場也有音樂會的精彩演出，在悠揚輕快的樂聲中，大家互道新年快樂。

阿里山同樣因雲層太厚，太陽沒露臉。圖／台視新聞

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

