2026年元旦阿里山天氣晴 嘉縣府：期待見日出

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）近幾年元旦阿里山第一道曙光都躲在雲霧中，中央氣象署預報2026年元旦阿里山天氣晴；對此嘉義縣文化觀光局說，不下雨就是好事，畢竟高山天氣瞬息萬變，日出只能期待。

氣象署阿里山氣象站今天告訴中央社記者，2026年元旦阿里山的天氣預報是晴天，能否在阿里山小笠原觀景平台看到日出，氣象署沒做這方面的預估。

嘉義縣文觀局企劃科長沈雅茹說，元旦縣府在小笠原觀景平台舉辦日出印象音樂會，近幾年元旦天氣都不太好，有一年還下大雨，氣溫又接近零度，參加活動的人幾乎都凍僵了，2026年元旦只要不下雨就好，能否見到日出，只能期待。

林業保育署嘉義分署同樣不預測元旦能否看到日出，只說現在看得雲海、楓紅、玉山群峰積雪。此外，元旦假期阿里山國家森林遊樂區有2項展覽，一是沼平車站「從森林到森林」展，回顧沼平聚落的變遷；一是阿里山車站「適得其所以動保挺野保巡迴展」。（編輯：李淑華）1141230