2026年元旦 六都首長許下新年新希望

迎接2026年的第一天，各地方政府一早舉辦升旗典禮，六都市長也都許下新年新希望。台北市長蔣萬安表示，全球AI龍頭輝達總部落腳台北，將在今年簽約並正式動工，台北將是未來全球科技發展最強的一顆引擎。高雄市長陳其邁則表示，希望高雄未來新的一年可以持續進步，配合中央半導體S廊帶的計畫，希望今年有更多廠商投資高雄。

台北市長蔣萬安在2026年的第一天，出席台北市政府元旦升旗路跑活動。他表示，透過路跑揮灑汗水，相信是展開新年最好的方式之一。

廣告 廣告

蔣萬安表示，台北市今年有許多政策陸續上路，包括第一季捷運六線齊發，信義東延段將在第一季正式通車，還有「生生喝鮮奶」今年度會擴大至國中生。另外，全球AI龍頭輝達正式落腳台北，今年會正式簽約並動工。蔣萬安說：『(原音)大家非常期待全球AI龍頭輝達正式落腳台北，也將在今年正式簽約，並且正式動工，台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎。』

台灣南端的六都之一高雄，市長陳其邁主持任內最後一次升旗典禮，並希望新的一年，台海能夠維持和平與穩定，也希望台灣在因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，能夠克服困難。他也期盼高雄未來新的一年可以持續進步，尤其是經濟發展、產業轉型對高雄至關重要，配合中央半導體S廊帶計畫，希望今年有更多廠商投資高雄。

新北市長侯友宜則期盼「新北好、台灣好」，市政、國政都能夠更穩定往前走。他強調，面對所有外在挑戰，能夠攜手一起合作。對於總統元旦談話喊出希望朝野合作，侯友宜表示，總統應該用做的取代說的。侯友宜說：『(原音)人民心裡的不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，做絕對比說好，所以用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走。』

台南市長黃偉哲參加市府舉辦的升旗典禮，他表示，超微(AMD)已進駐台南，台積電2奈米廠將在台南設廠，南市府將在最快時間完成土地交付及建廠配套行政措施，且台南亞太國際棒球訓練中心已完工，中華職業棒球大聯盟預定3月在亞太中心主球場開打。台南未來發展無可限量。

台中市長盧秀燕則表示，最近一分民調中，台中市民幸福感超過70%，但幸福得來不易，這幾天國內外動盪，很多人內心不安，只有和平安全，台灣才會富強；市府存在的意義，就是撐起保護傘，讓城市不會因為風雨動搖。

桃園市府今年選在養生文化村舉行元旦升旗禮典。市長張善政表示，希望鄉親都健康長壽。他表示，雖然國際局勢混亂，但台灣、中華民國有自身優勢，至今屹立不搖，桃園很多產業積極擴充，不受局勢影響，且更加蓬勃發展。 (編輯:柳向華)