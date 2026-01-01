2026年元旦！卓榮泰曝新年願望：盼總預算、國防特別預算等儘速付委審議

記者盧素梅／台北報導

今天是2026年元旦，行政院長卓榮泰也許下新年的願望，包括今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議；行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。

總統府今天清晨舉行升旗典禮，卓榮泰也參加。稍早，他在臉書發文ＰＯ出他參加升旗典的照片指出，2026 第一道曙光，迎接全新的力量。

卓榮泰指出，清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念，首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰並指出，新年的曙光，衷心的願望：今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議。強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議。行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。

卓榮泰表示，藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。年後的政局，負責的允諾：軍人待遇條例；警察人員人事條例；公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。老農年金等福利津貼。兒少未來教育發展帳戶。

卓榮泰並表示，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。有願望、有允諾，更有拜託：希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。

卓榮泰期許，新的ㄧ年、新的合作；新的一年、全速前進。祝中華民國台灣 2,350萬國人，榮耀、自信、國富、民安。

