2026年元旦 鄭麗文將率國民黨參加總統府升旗典禮

國民黨主席鄭麗文今（31日）在中常會宣布，明天清晨6時她將代表中國國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮。「因為我們永遠捍衛中華民國憲法。」

國民黨主席鄚麗文。（中天新聞）

鄭麗文下午主持國民黨中常會，在開頭致詞時，就提到她在元旦當天要先參加總統府前升旗典禮、8點再主持黨中央大樓前的升旗典禮。

鄭麗文表示，明天清晨6時，她將代表中國國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨。「中華民國元旦要到總統府前參加升旗典禮，因為我們永遠捍衛中華民國憲法。」

鄭麗文指出，明天上午8時，國民黨中央也將舉辦升旗典禮，希望大家不但可以參加總統府前的元旦升旗，也歡迎參加國民黨中央黨部前的升旗典禮，希望明天開始又是新的一頁、新的開始，祝大家新的一年健康快樂、心想事成，2026年大選國民黨一定要全面勝利！

