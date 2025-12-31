2026年元旦9大新制！財政部多項減稅紅包大放送 最高省上萬超有感

財經中心／施郁韻報導

迎接2026年元旦，財政部公布1月1日起實施9項便民措施，有多項減稅新制，關係到民眾的荷包，115年基本生活費調升，長期照顧特別扣除額大幅提高至18萬元，免稅額調高至10.1萬元，標準扣除額，單身者由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元，稅金省了上萬元。

115年基本生活費調升。（圖／財政部提供）

2026減稅新制元旦上路。（圖／財政部提供）

政府為了減輕民眾負擔，2026年報稅季適用減稅新制，調高114年度每人基本生活所需費用，每人基本生活所需費由21萬元調高至21.3萬元。第二、長期照顧特別扣除額由12萬元調高至18萬元。

廣告 廣告

第三，調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，免稅額調高至10.1萬元，標準扣除額單身者13.6萬元、有配偶者27.2萬元，及薪資特別扣除額22.7萬，課稅級距也隨物價指數調整，回饋受薪階級。

第四、為鼓勵國民健康飲食，115年起取消「無添加糖」飲料品的貨物稅。

第五、刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項早已普及化電器的貨物稅課徵項目。第六、購買電動車輛減免貨物稅與牌照稅的優惠，正式延長5年至119年底，力挺淨零排放。

第七、優化綜合所得稅網路（含手機）申報服務，新增「網頁無障礙專用版」報稅系統，支援電腦與手機報讀軟體，確保視障朋友能獨立完成申報，落實數位人權。

第八、逾期案件線上繳納，若國稅查定案件逾期，在30日寬限期內新增線上繳費管道，可用信用卡或金融卡即時支付。

查定課徵營業人（小店戶）使用行動支付的租稅優惠延長至117年。（圖／財政部提供）

第九、查定課徵營業人（小店戶）使用行動支付的租稅優惠延長至117年，並新增支援「多媒體資訊服務機」結帳收款。

此外，財政部簡化攜回自用舊汽車的完稅價格核估作業，提供合規證明文件，可依作業要點享有折舊核算，簡化回國安頓的行政流程。

更多三立新聞網報導

2026旺到擋不住！民俗專家曝元旦12生肖開運3招快做 吉時往這方向走

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

小資族拒絕友飯局 怎靠超商度過月底？釣出達人曝3招：每月省上千元

