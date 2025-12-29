2026年先進製程傳漲價！台積電刷新天價1530元 明年業績有望更好

台積電董事長暨總裁魏哲家。

近期業界傳出台積電將漲價，預計明年起調高3奈米以下先進製程報價，台積電持續掌握AI時代晶圓代工話語權，幾乎所有AI玩家都要下單台積電，今日盤中台積電最高衝上1530元創下盤中新高價，收盤收在1530元同樣刷新收盤新高價，市值衝破新台幣39.68兆元，台股也上漲254點收在28810點。

業界傳出，台積電將自明年1月起調漲3奈米以下先進製程報價，有望為明年營運再添一筆。台積電目前在先進製程是一個人的武林，如果將先進封裝考慮在內，更是獨步全球，從輝達的AI GPU晶片、各大CSP的AI ASIC晶片，到各家IC設計業者，明年業績如何都取決於台積電先進製程和先進封裝產能，台積電一舉一動、擴產與否可謂是牽動全球科技業。

針對台積電明年1月起調漲先進製程報價，業界認為，台積電在幾乎沒有競爭者的情況下，定價權非常強，隨著代工價調漲，明年營運有望比預期更好。

台積電即將在2026年1月15日召開法說會，外界聚焦2025年第四季營運成果，以及對於明年的展望，台積電先前預期，以1美元兌新台幣30.6元來看，第四季營收將落在322億至334億美元間，而外界預期將有機會更好。



