2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣

編譯林浩博／綜合報導

人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成額外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。

國軍士兵。《經濟學人》盤點2026年七大衝突熱點，台海名列第一，並預測中國較高可能採取封鎖手段，而非直接入侵。（圖／翻攝自X平台 @rkmtimes）

中國vs.台灣

「統一台灣」是中國領導人習近平心心念念的歷史地位，《經濟學人》指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭打得辛苦，或許會讓他了解到困難。但兩岸之間過大的軍力差距，也讓習近平或許會想，如果美國對台灣的支持減弱，抑或入侵的經濟成本下降，就是他可動手的時機。文章直言，比起直接發兵進攻，中國對台灣施加封鎖的機率更高。只不過此舉同樣帶有巨大的風險，比如美國及其盟友可能軍事干預或採取經濟報復。

印巴5月展開了4天的短暫空戰，影像為印軍轟炸巴基斯坦在拉瓦平第的空軍基地。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/Lone_wolf110/status/1920963083645677765

印度vs.巴基斯坦

南亞次大陸的兩大核武強權、印度與巴基斯坦，今年才從瀕臨全面開戰的邊緣拉回，但雙方的對峙仍根深蒂固。時間回到４月，一場發生在印度的恐怖襲擊釀成26名遊客死亡，也引爆了近幾年來印巴最嚴峻的危機，雙方沿著克什米爾控制線相互空襲，直到停火宣布，這波衝突造成了至少50人罹難。

巴國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）戰後抓住機會，鞏固了權力；印度的高速經濟成長，加大了其與巴國常規武力的差距。《經濟學人》分析，兩國加總佔了全球五分之一人口，因此在2026年維持和平，至關重要，但有兩大因素形成阻礙。其一是美國總統川普發動關稅戰，使得美、印關係疏離，恐怕會削弱美方通常的居中調停角色。其二，則是依據過往紀錄，印巴兩國的克制力都偏低。

俄羅斯vs.烏克蘭

俄羅斯以龐大人命代價，換取在烏克蘭戰場的微小成果。俄方侵略烏克蘭的傷亡人數，據估算已超越美國在二戰的損失，但自2022底以來，俄軍僅多佔領了1.3%烏克蘭領土。《經濟學人》預測，2026年要不是持續牛步的進展，不然就是因為兵力耗盡，衝突實質凍結，抑或雙方最終達成某種協議。

另外還有兩種可能性較小的情境：其一，因為克里姆林宮的暗中顛覆，烏克蘭的前線，甚至政府崩潰；其二，烏克蘭的接連空中打擊，終於讓俄羅斯的石油產業停擺，該國經濟崩盤。文章稱，這兩種情境，都足以對歐洲與世界影響重大。

據聯合國資料，以色列對加薩長達兩年的戰爭，造成超過1.5萬孩童罹難，占死亡人數的31%。（圖／翻攝自X平台 @eman_dreman）

以色列vs.哈瑪斯

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，雙方的停火已實施約2個月，但這脆弱的表象真能維持下去？《經濟學人》點出兩大問題：以色列仍控制加薩一半以上土地，哈瑪斯也尚未解除武裝。再加上雙方經常互控違反停火協議，戰火重新被點燃，並非不可想像。

不過，如果川普仍致力於他的和平計畫，相關方仍在合作，停火有望繼續維持。甚至假如真的組出了國際維和部隊，則加薩有機會展開大規模重建，苦難的人民也終於能夠回家。

但撇除這些充滿不確定性的假設，《經濟學人》認為，最可能的情境，是回到過往的惡性循環。那就是分裂的領土、受苦的巴勒斯坦人，還有強撐的暫時停火，直到衝突再起。

美國總統川普斡旋盧安達與剛果的和平協議，雙方領袖在他見證下於４日簽署。但該協議並未產生實質效果，盧安達支持的叛軍於簽署不久，又於10日攻陷了剛果東部另一大城烏維拉，攻勢不見任何停緩的跡象。（圖／翻攝自X平台 @WilliamsRuto）

剛果vs.盧安達

長年族群緊張再加上誘人的豐富礦藏，《經濟學人》悲觀預測，剛果東部的衝突恐爆發成全面戰爭，將鄰近國家全都捲入。盧安達獨裁者卡加米（Paul Kagame）於今年扶植並武裝了叛軍代理人「Ｍ23」，叛軍攻下了剛果東部大城果瑪（Goma），所佔領的地盤已達盧安達領土兩倍。但由川普所斡旋的和平協議，只找來了卡加米和剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）簽署，而未將叛軍納入。

川普的協議如同廢紙，4日才在華府簽署，M23仍進軍攻佔另一邊境大城烏維拉（Uvira），急得美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於13日痛斥叛軍背後的盧安達違反了協議。就怕M23坐大，擊敗自家代理人，烏干達同樣加大了在剛果境內的軍事活動。

剛果東部富有黃金、石油、天然氣，以及製造電池的必要原料、鈷。盧安達本身不產黃金，也疑似透過Ｍ23控制資源，竟成為黃金出口大國。

蘇丹

東非另一大國、蘇丹，政府軍與快速支援部隊（RSF）依舊僵持不下，前者掌握了首都與東部省份，後者控制了達佛（Darfur）和西部。衝突釀成了非洲最大規模的人道災難，數百萬平民流離失所和挨餓，但因為周邊大國的介入，這場內戰恐怕還會延燒下去。

埃及力挺政府軍，阿拉伯聯合大國支持RSF，但《經濟學人》也給了一絲希望。如果背後的大哥都回歸理性，雙方有望達成協議，共享豐厚利益。文章另指出，蘇丹可提供財富，像是黃金與石油資源，以及具有戰略價值的海岸線，再加上可解決史上最血腥衝突的名聲，或許能吸引川普前來斡旋。

川普政府10日扣押委內瑞拉外海的油輪，使得兩國緊張再急遽升溫，外界猜測美方此舉在封鎖委國，使其無法出口石油獲得經濟支撐。（圖／翻攝自X平台 @NaeemAslam23）

委內瑞拉

如果說前面都是川普充當和平使者，在委內瑞拉的案例，各界則是擔心他會發起戰爭。川普政府視西半球為「自家後院」，於委內瑞拉外海集結大軍，還頻頻打擊所謂的「運毒船」，最終目的恐怕是逼迫委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）盡快滾蛋，但川普為此會願意投注多少兵力？文章預測，比起兩棲登陸進攻，川普較可能採取空襲，而若有機會活捉或斬首馬杜洛，也或許會出動特種部隊潛入。

馬杜洛自己也抱有擴張野心，他覬覦鄰國蓋亞那三分之二的領土，想染指富含石油的埃塞奎博（Essequibo）地區。馬杜洛為此挖出了已有一世紀之久的領土主張，還不顧國際法院的禁令，執意於5月舉行非法的「蓋亞那埃塞埃博」（Guyana Esequiba）州長選舉，即便那片土地並未在委內瑞拉的掌控。文章指出，如果馬杜洛真敢對蓋亞那動手，恐怕會引爆與美國的正面衝突。

