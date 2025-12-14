2026年全球景氣拚回溫！AI基建有望續熱 日股最具成長動能

【記者呂承哲／台北報導】隨著2025年逐步進入尾聲，國泰證券觀察，全球市場氛圍已較過去兩年明顯改善。中美貿易緊張關係趨於緩和，企業與消費端觀望情緒降溫，加上減稅、降息及監管鬆綁政策陸續推進，搭配AI應用持續提升生產效率，有助釋放企業獲利與投資動能。整體而言，投資環境韌性提升，展望2026年，全球經濟有望重返擴張軌道。

國泰證券也提醒，高物價壓力與勞動市場轉弱風險，仍是未來市場波動的主要不確定因素。建議投資人聚焦具長期成長趨勢的產業，如AI產業鏈與電力基礎設施，透過結構性題材提升資產組合的抗震能力。

就區域市場觀察，國泰證券指出，12月美國與歐洲市場雖受企業裁員與消費信心回落影響，但基本面仍具支撐，維持中立看法；中國、香港及日本市場則具相對明確的投資機會，整體評價偏向正向。其中，日本市場被視為2026年最具延續性成長動能的區域。

國泰證券分析，日本企業獲利顯著改善，薪資調漲帶動內需回溫，新任政府持續推動改革，使經濟結構更加穩健。此外，日本央行多次強調升息循環尚未結束，為推動貨幣政策正常化，預計2026年起逐步縮減過往購入ETF規模；搭配新版小額投資免稅制度（NISA 2.0）釋出逾10兆日圓投資資金，有助強化市場中長期買盤穩定度。

在債券市場方面，國泰證券指出，美國公債指數今年前11個月累計報酬約6%，全年有望創下2020年以來最佳表現，顯示市場對利率與信用風險的預期趨於正向。產業別來看，銀行、醫療保健與公用事業債券表現相對突出，預期2026年金融債供給量維持低檔，有助利差穩定；大型科技企業雖持續擴大資本支出，但多能以強勁現金流支應，信用風險可控。

國泰證券總結，隨全球經濟逐步走出高通膨與高度政策不確定階段，2026年投資環境正朝向更健康、明確的循環前進，建議投資人採取長期、多元布局策略，以因應市場分歧與結構性轉變帶來的挑戰與機會。

