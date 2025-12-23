2026年全球經濟危機？投資大咖示警「美國、日本恐崩盤」

美國著名投資專家吉姆羅傑斯指出，2026年全球可能面臨大問題。圖／翻攝自Pixabay

美國著名投資專家吉姆羅傑斯（Jim Rogers）跟日本前參議員、企業家渡邉美樹在節目中進行對談，當渡邉美樹詢問羅傑斯說，「大暴跌是隨時都有可能發生的嗎？」對此，羅傑斯坦言，「2026年全球都將面臨重大問題」。

據《Dmenu》報導，羅傑斯指出，2026年美國可能會面臨史上最嚴峻的情況，且日本也存在債務問題，整個世界都會受到巨大衝擊。羅傑斯表示，在觀察日本的政治、財政政策時，認為高市早苗提出的「策略性地進行財政支出」，雖然可能會帶動財政的成長，但「長期來看的話痛苦更大」。

日本靠著赤字國債、大幅減稅應對物價上漲，但是長期看來利率上升，國債利息支出將會逐年增加，這些利息支出將如何應對，相關討論卻被延後。羅傑斯表示，歷史上人口持續減少、債務持續增加的國家，無一例外都會破產。

另外，高市早苗的言論導致中日關係惡化，羅傑斯認為日本不應該捲入美中衝突，若中國、美國因為台灣問題發生衝突，也不能保證美國一定會勝利；羅傑斯提醒，「貿易戰往往會演變成實際戰爭」。自新冠疫情以來，各國債務累積過高，他強調下一次金融危機，將會是人生中最嚴重的危機。

針對該如何保護資產？羅傑斯建議相對安全的資產是美元，「應該將部分資產轉移到瑞士等海外國家」，他也提醒應該要做好存款被凍結的準備。事實上，這已不是羅傑斯第一次提到全球經濟隱憂，今年8月時他曾指出，當時美國國債總額突破36兆美元，如果沒有停住，2032年將達到50兆美元，債務佔GDP比例恐超過135%，警告美國可能會面臨經濟危機，重現1976年英國的債務危機。



