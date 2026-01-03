2026年全球經濟展現韌性還是脆性？
（德國之聲中文網）2025年，全球經濟經歷了諸多挑戰，包括貿易緊張局勢加劇、經濟增長不均衡且欠缺動能，以及世界許多地區高企的通脹和債務水平引發的擔憂。
2025年即將結束，但今年遇到的許多問題大概將持續到2026年。
經濟合作與發展組織（OECD）估計，全球經濟增長將放緩，從2025年的3.2%降至2026年的2.9%。
經合組織表示，世界經濟今年展現出了韌性，但仍然脆弱。
今年4月，美國總統特朗普的政府出台了一項旨在重塑全球貿易格局並大幅削減美國巨額貿易逆差的全面關稅政策，震驚了世界。
此舉引發了市場動蕩、商業不確定性和供應鏈調整。
此後，華盛頓已與許多貿易伙伴達成協議。不過，根據耶魯大學預算實驗室的計算，美國平均關稅已從特朗普1月份重返白宮時的2.5%升至17.9%，達到1934年以來的最高水平。
美中關稅貿易戰或將持續
美國最高法院預計將於明年就總統能否援引國家緊急狀態法繞過國會征收關稅作出裁決。
許多觀察人士預計，最高法院將維持下級法院的裁決，即特朗普祭出的關稅不合法。
即便法官駁回了這些關稅，特朗普政府仍可能訴諸其他法律手段重新征收部分關稅。因此，關稅問題很可能在2026年仍將是一個重要議題。
作為世界兩大經濟體的美國和中國之間的貿易摩擦也可能持續存在。自特朗普和中國國家主席習近平10月會晤並同意暫停貿易戰12個月以來，緊張局勢有所緩和。
不過這種緩和的局勢仍然十分脆弱，其背後的經濟和戰略問題仍未得到解決。
亞太經濟咨詢公司首席執行官比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示，美中貿易協議“更像是停火協議，而非能夠結束美中貿易戰的持久和平協議”。
他指出，“美中兩國仍然深陷地緣戰略競爭，這導致雙方在國防技術以及人工智能、量子計算和機器人等先進制造業等關鍵領域的競爭激烈”。
比斯瓦斯強調，美中兩國爭奪科技主導權的鬥爭可能會持續到明年。
中國與世界其他地區的貿易失衡
預計中國經濟明年仍將保持韌性。但比斯瓦斯表示，中國根深蒂固的結構性挑戰依然存在，例如“人口老齡化、資本邊際效應下降以及鋼鐵、造船和化工等許多工業部門產能過剩”。
總部位於倫敦的凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家謝林(Neil Shearing)在一份報告中指出，中國的增長模式“繼續優先考慮供給而非需求，導致長期產能過剩和消費支出持續疲軟”。
為了解決這些問題，中國領導人近期承諾將采取一系列措施，包括提振國內消費和穩定龐大且問題重重的房地產市場。
謝林指出：“政策制定者承諾解決這個問題，但這種失衡仍將是2026年中國經濟的一個顯著特征。”
法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，特朗普的關稅將在2026年對亞洲國家造成更嚴重的打擊。她將此歸咎於持續的地緣政治緊張局勢、日益加劇的貿易碎片化以及缺乏進一步的區域一體化來抵消關稅的影響。
高通脹、高債務
與此同時，包括美國和歐元區在內的世界許多地區的通貨膨脹率居高不下，部分原因是關稅造成的。
貿易壁壘的進一步加劇或供應鏈中斷可能會推動物價上漲，這將使各國央行面臨兩難選擇：提高利率以抑制通脹，還是保持低利率以支持經濟增長。
利率上漲可能會損害經濟增長，並導致負債累累且財政狀況較弱的國家的償債成本飆升。
歐元區國家，例如法國，尤其脆弱，因為法國一直在努力推行不受歡迎的支出削減措施，以控制赤字和飆升的債務。
凱投宏觀首席經濟學家謝林在報告中寫道：“今年不同時期令投資者感到不安的財政壓力將在2026年繼續困擾市場。現在人們普遍認為，幾個主要發達經濟體的公共財政正走在一條不可持續的道路上。”
德國經濟是歐盟最大的經濟體，但目前仍在努力擺脫長期低迷的局面。預計明年政府增加國防和基礎設施支出將提振德國經濟。
然而，企業信心依然低迷。多家主要經濟機構近期下調了對2026年經濟增長的預測。例如，德國經濟研究所（Ifo）目前預測明年德國經濟增速僅為0.8%，低於此前預測的1.3%。不過，德國政府預測2026年德國經濟增速將達到1.3%。
如果人工智能的泡沫破碎了？
人工智能的熱潮預計明年還將繼續。美國大型科技公司已撥出數千億美元用於建設和擴展人工智能基礎設施，例如數據中心。
鑑於其他地區在人工智能領域的支出水平較低，預計這些投資將顯著促進美國的GDP增長。
但投資者對美國科技公司的高估值越來越感到擔憂，因為人工智能基礎設施的巨額支出最終能否盈利仍存在不確定性。
一些人擔心這已經形成泡沫，並可能引發市場暴跌。
法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅指出，“人工智能革命是結構性的”，技術轉型和應用將在2026年繼續進行。但她也警告說，如果人工智能泡沫破裂，支出驟降，美國的經濟和美國家庭將遭受重創，很可能使這個世界最大經濟體陷入衰退，並抑制全球經濟增長。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究
作者: Srinivas Mazumdaru
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 624
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 3 小時前 ・ 253
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 665
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 339
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 23 小時前 ・ 31
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 117
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 512
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 245
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24