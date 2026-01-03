2026年全球經濟展現韌性還是脆性？

（德國之聲中文網）2025年，全球經濟經歷了諸多挑戰，包括貿易緊張局勢加劇、經濟增長不均衡且欠缺動能，以及世界許多地區高企的通脹和債務水平引發的擔憂。

2025年即將結束，但今年遇到的許多問題大概將持續到2026年。

經濟合作與發展組織（OECD）估計，全球經濟增長將放緩，從2025年的3.2%降至2026年的2.9%。

經合組織表示，世界經濟今年展現出了韌性，但仍然脆弱。

今年4月，美國總統特朗普的政府出台了一項旨在重塑全球貿易格局並大幅削減美國巨額貿易逆差的全面關稅政策，震驚了世界。

此舉引發了市場動蕩、商業不確定性和供應鏈調整。

此後，華盛頓已與許多貿易伙伴達成協議。不過，根據耶魯大學預算實驗室的計算，美國平均關稅已從特朗普1月份重返白宮時的2.5%升至17.9%，達到1934年以來的最高水平。

美中關稅貿易戰或將持續

美國最高法院預計將於明年就總統能否援引國家緊急狀態法繞過國會征收關稅作出裁決。

許多觀察人士預計，最高法院將維持下級法院的裁決，即特朗普祭出的關稅不合法。

即便法官駁回了這些關稅，特朗普政府仍可能訴諸其他法律手段重新征收部分關稅。因此，關稅問題很可能在2026年仍將是一個重要議題。

作為世界兩大經濟體的美國和中國之間的貿易摩擦也可能持續存在。自特朗普和中國國家主席習近平10月會晤並同意暫停貿易戰12個月以來，緊張局勢有所緩和。

不過這種緩和的局勢仍然十分脆弱，其背後的經濟和戰略問題仍未得到解決。

亞太經濟咨詢公司首席執行官比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示，美中貿易協議“更像是停火協議，而非能夠結束美中貿易戰的持久和平協議”。

他指出，“美中兩國仍然深陷地緣戰略競爭，這導致雙方在國防技術以及人工智能、量子計算和機器人等先進制造業等關鍵領域的競爭激烈”。

比斯瓦斯強調，美中兩國爭奪科技主導權的鬥爭可能會持續到明年。

中國與世界其他地區的貿易失衡

預計中國經濟明年仍將保持韌性。但比斯瓦斯表示，中國根深蒂固的結構性挑戰依然存在，例如“人口老齡化、資本邊際效應下降以及鋼鐵、造船和化工等許多工業部門產能過剩”。

總部位於倫敦的凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家謝林(Neil Shearing)在一份報告中指出，中國的增長模式“繼續優先考慮供給而非需求，導致長期產能過剩和消費支出持續疲軟”。

為了解決這些問題，中國領導人近期承諾將采取一系列措施，包括提振國內消費和穩定龐大且問題重重的房地產市場。

謝林指出：“政策制定者承諾解決這個問題，但這種失衡仍將是2026年中國經濟的一個顯著特征。”

法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，特朗普的關稅將在2026年對亞洲國家造成更嚴重的打擊。她將此歸咎於持續的地緣政治緊張局勢、日益加劇的貿易碎片化以及缺乏進一步的區域一體化來抵消關稅的影響。

高通脹、高債務

與此同時，包括美國和歐元區在內的世界許多地區的通貨膨脹率居高不下，部分原因是關稅造成的。

貿易壁壘的進一步加劇或供應鏈中斷可能會推動物價上漲，這將使各國央行面臨兩難選擇：提高利率以抑制通脹，還是保持低利率以支持經濟增長。

利率上漲可能會損害經濟增長，並導致負債累累且財政狀況較弱的國家的償債成本飆升。

歐元區國家，例如法國，尤其脆弱，因為法國一直在努力推行不受歡迎的支出削減措施，以控制赤字和飆升的債務。

凱投宏觀首席經濟學家謝林在報告中寫道：“今年不同時期令投資者感到不安的財政壓力將在2026年繼續困擾市場。現在人們普遍認為，幾個主要發達經濟體的公共財政正走在一條不可持續的道路上。”

德國經濟是歐盟最大的經濟體，但目前仍在努力擺脫長期低迷的局面。預計明年政府增加國防和基礎設施支出將提振德國經濟。

然而，企業信心依然低迷。多家主要經濟機構近期下調了對2026年經濟增長的預測。例如，德國經濟研究所（Ifo）目前預測明年德國經濟增速僅為0.8%，低於此前預測的1.3%。不過，德國政府預測2026年德國經濟增速將達到1.3%。

如果人工智能的泡沫破碎了？

人工智能的熱潮預計明年還將繼續。美國大型科技公司已撥出數千億美元用於建設和擴展人工智能基礎設施，例如數據中心。

鑑於其他地區在人工智能領域的支出水平較低，預計這些投資將顯著促進美國的GDP增長。

但投資者對美國科技公司的高估值越來越感到擔憂，因為人工智能基礎設施的巨額支出最終能否盈利仍存在不確定性。

一些人擔心這已經形成泡沫，並可能引發市場暴跌。

法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅指出，“人工智能革命是結構性的”，技術轉型和應用將在2026年繼續進行。但她也警告說，如果人工智能泡沫破裂，支出驟降，美國的經濟和美國家庭將遭受重創，很可能使這個世界最大經濟體陷入衰退，並抑制全球經濟增長。

