2026年全球經濟成長率 S&P Global預測2.7% 較今年略減0.1%

國際預測機構S&P Global預測，今（二○二五）年全球經濟成長率二·八％，與上月預測持平，明（二○二六）年為二·七％，較今年略減○·一個百分點，仍具韌性，其中主要國家除美國及南韓明年成長增幅較今年高外，餘均放緩。

經濟部統計處昨（二十九）日公布當前經濟情勢概況，展望未來全球經濟成長動能仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈外銷接單及製造業生產動能；零售業及餐飲業受惠耶誕、跨年之贈禮及聚餐消費需求增溫，加以政府普發現金、貨物稅減徵政策，挹注內需銷售動能，營業額年增率可望持續正成長。

受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動我國十一月外銷訂單、製造業生產分別年增三九·五％及一七·四％；民間消費十一月零售業營業額年增一·四％，主因受惠週年慶、雙十一、黑五購物節商機挹注，加以業者搭配政府普發現金政策加碼促銷，惟民眾對耐久財之消費意願仍保守，抵銷部分增幅。

十一月對主要外銷市場出口同步擴增，其中對美國出口金額及年增率其中對美國出口金額及年增率（增一·八倍）雙創歷年單月最佳，占總出口比重上升至三八·一％，對歐洲、東協分別增三六·八％、三一·五％，對日本、中國大陸與香港各增一八·二％、一六·五％。

十一月出口主要貨品中，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨攀升，年增一·七倍，電子零組件受AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動，年增二九·三％，兩貨類出口值均為單月新高；塑橡膠及其製品則受市場需求疲弱與海外產能過剩波及，出口年減一三·六％。