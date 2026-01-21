2026年全球經濟會好嗎？彭博首席經濟學家：對美國樂觀、但「這幾點」值得謹慎

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）週三指出，目前對美國的經濟前景仍然相當樂觀。然而，僅僅幾週過去，一些事情的發生就讓各界必須保持謹慎。其中，包含人工智慧（AI）的發展、美國聯準會（FED）未來的動態、以及地緣政治和美國期中選舉的結果，當將會影響全球2026年的發展與經濟走勢。

AI革命成為美國經濟成長動能

歐樂鷹週三以線上方式，從美國華府連線2026年「天下經濟論壇」（CWEF）、並與前財政部長劉憶如同台時表示，AI革命是關鍵，且AI又是影響了美國經濟的成長，「首先，人工智慧仍處於起步階段。這意味著數據感測器等相關領域的資本支出龐大」。

歐樂鷹指出，根據報導，數據普查（data census）的資本支出，直接貢獻了美國2025年經濟成長的約1%，「當我們審視OpenAI和谷歌（Google）的計劃時，發現他們計劃繼續推進類似項目。這意味著未來一年美國將有更多資本支出，對經濟成長產生正面影響」。

歐樂鷹也說，市場對AI也抱持極大的樂觀情緒，這推動了美國標普500指數（S&P 500）創下歷史新高，進而吸引了更多美國投資者，「這也意味著AI革命，正在推動美國消費的強勁成長」。

他相信，許多人都在嘗試使用ChatGPT和其他工具來提高自身生產力，「這種嘗試在美國企業中正迅速發生，這意味著我們也有望看到生產力提升的早期跡象」。因此，未來的資本支出、樂觀情緒、生產力成長，所有這些管道，都將透過AI促進美國在2026年的強勁成長，也讓他對未來一年美國經濟成長持樂觀態度。

2026 年 1 月 17 日，格陵蘭首府努克（Nuuk）爆發示威活動，大批群眾走向美國領事館，抗議美國總統川普意圖併吞格陵蘭的政策。（美聯社）

關稅問題和通膨已經減緩？

而對2026年美國經濟另一個較為樂觀的理由，在於貿易戰已經逐步減緩。歐樂鷹解釋，2025年初的平均關稅率約為2%，而現在約為14%。而這種關稅的大幅上漲，雖然對全球經濟成長和美國經濟成長都是壞消息，而且還會加劇美國的通貨膨脹。

然而，他也說，在過去幾個月裡，隨著數據的陸續公佈，「我們看到這些關稅，對美國經濟的影響，比我們之前宣布「解放日」（即2025年4月2日川普宣布「對等關稅」實施的日子）時所預測的要小一些。同時，數據還表明，關稅對美國通膨的影響已經達到峰值，現在開始緩慢下降，「所以讓我們拭目以待」。

雖然目前地緣政治的情況，包含貿易方面，可能還會出現進一步的負面發展。但在歐樂鷹看來，「關稅最糟糕的時期可能已經過去，這意味著到2026年，關稅不會成為美國經濟的順風，但也不會成為如此強烈的逆風」。

2025年7月24日，聯準會主席鮑爾和美國總統川普在華府的聯邦儲備銀行共同查看一份資料。（美聯社）

對美國聯準會降息的預期

而對於美國總統川普一直緊盯的聯準會，歐樂鷹也解釋，他們對美國經濟樂觀的第三個原因是正是由於對聯準會的預期，「我們認為聯準會將採取一系列措施，包括將利率下調約100個基點，這將顯著增強經濟實力」。

他說，會認為聯準會會這樣做有兩個原因，首先，通膨率將回落至2%的目標水平，這將為升息騰出更多空間。第二個原因是，川普反對任命哈塞特（Kevin Hassett）擔任聯準會主席，而哈塞特在市場上具有公信力，他也是現任國家經濟政策委員會主席。

不過，歐樂鷹認為，2026年美國財政政策的主要動力，將來自一項大型法案的實施、更大的財政損失，以及財政政策對經濟的一些正面影響。因此，這四個因素加在一起，AI革命、經濟從被動轉向被動、經濟衰退以及財政政策的推動，「我們認為所有這些（因素），都將促進美國經濟復甦，並可能在未來兩年內取得更大進展」。

美國經濟的潛在風險為何？

歐樂鷹還提到，美國今年的經濟成長將達5%，顯示美國經濟成長強勁。但同時，美國經濟也面臨許多潛在風險，這包含了AI革命、網路革命，以及1990年代末期、21世紀初的網路泡沫化之間，存在著明顯的相似之處，

他說，「作為一項新技術，人們對它（AI科技）抱持著極大的樂觀情緒。我們認為這種樂觀情緒基本上正確，人工智慧最終將顯著提高生產力。但在此過程中，市場可能出現非理性繁榮，在人工智慧革命的全部益處顯現之前，市場價格可能會大幅回調。」

如果這種情況發生，歐樂鷹認為，AI帶來的所有益處都將逆轉，「我們將看到用於建立數據感測器的資本支出減少。我們將看到市場崩盤，股價下跌，導致負財富效應，這意味著消費減少」。此外，信貸市場可能會出現壓力，AI公司和科技公司為了建設AI基礎設施，已經借了巨額資金，「如果市場失去信心，它們的信貸管道可能會被切斷」。

而除了聯準會的問題以外，美國將在11月舉行中期選舉，他認為這是一個非常重要的時刻。如果美國選民的投票意願越傾向民主黨。歐樂鷹認為，外界將更有可能看到極端政策，「無論是針對格陵蘭島的極端政策，或是針對伊朗的極端政策，亦或是針對美國國內的極端政策」。

