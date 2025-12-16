即時中心／林韋慈報導

《彭博》16日公布「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單，亞洲共有6個地點入選，台北市名列其中。文章指出，從夜市小吃到米其林星級餐桌，台北正打造亞洲美食版圖，憑藉新舊交融的飲食文化、高端飯店快速進駐與觀光人潮回溫，躍升為亞洲最受矚目的新興美食之都之一，成為2026年不容錯過的旅遊熱點。







文章提及，這份名單在「CP值」上表現亮眼，並刻意避開過度觀光與價格失控的熱門地點，這份名單彙整歷時1年，蒐集並追蹤來自數百個來源的旅遊新聞，與全球值得信賴的旅遊專家交叉驗證，還派遣記者實地走訪最前線。最終完成的這張既新穎又可靠的2026年旅遊藍圖，保證令人滿意。



名單中，共有6個亞洲地點入選，分別為台灣台北市、馬來西亞檳城（Penang）、印度老虎保護區國家公園、哈薩克阿拉木圖（Almaty）、印尼羅地島（Rote Island）、阿曼王國，以及位在西亞的中東國家阿曼。文章指出，台灣的台北是「崛起中的美食之都」，台灣長年在全球美食話題中占有一席之地，最知名的便是風靡世界的珍珠奶茶，到率先成形、深具特色的現代夜市文化，都是外界認識台灣的重要符號。如今，首都台北成為亞洲最令人矚目的新興美食目的地之一，並且這座城市的魅力，來自新舊並陳的飲食風景，傳統雞肉飯攤與現代咖啡館、餐廳並肩而立，街角的麵包店甚至同時是藝術展覽空間，形塑出獨特而多元的餐飲生態。

廣告 廣告

其餘入選的城市有：

歐洲

奧地利維也納、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、蘇格蘭赫布里底群島（Hebrides）、西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、地中海島嶼科西嘉（Corsica）、希臘群山



美洲

阿根廷巴雷阿爾（Barreal）、美國奧沙克高原（The Ozarks）、德州、南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）、舊金山、加拿大洛磯山脈（The Canadian Rockies）、秘魯利馬、土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）、蓋亞那、墨西哥帝王蝶保護區（Mexico's Butterfly Sanctuaries）



非洲

加彭、塞內加爾達卡（Dakar）、坦尚尼亞桑吉巴群島（Spice Islands）

原文出處：快新聞／2026年全球25大最佳旅遊地出爐 台灣1城市入選原因曝

更多民視新聞報導

藍白合最高境界？高虹安涉貪改判無罪 吳思瑤轟「立院幫脫罪」

最新／黑煙直竄天際！高雄塑膠工廠「加熱爐爆炸」 驚悚畫面曝光

最新／新店死亡車禍！水泥預拌車擦撞機車 女騎士遭輾「臟器外露」亡

