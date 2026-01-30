「2026年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望」座談會 高雄登場

圖說：2026兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望座談會，29日在高雄義守大學推廣教育中心舉辦。（圖片來源：高雄都會發展文教基金會提供）

今年剛開年的兩岸關係與國際情勢正處於高度不確定的轉折期，受到美國「川普 2.0」政府就職滿週年、臺灣九合一地方大選的啟動，以及區域軍事熱度升級等諸多大型因素交織影響。兩岸關係從「冷對抗」轉向「碰撞熱區」，冷和平與不確定性使得2026 年兩岸關係被形容為「冷和平」新常態，而且兩岸官方對話機制因缺乏政治共識仍處於中斷狀態。因此一項由高雄在地社團，高雄都會發展文教基金會、南臺灣兩岸關係研究學會、國民黨大陸事務部、中華前瞻青年協會聯合舉辦的「2026年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望」座談會，29日上午假高雄義守大學推廣教育中心舉辦。

廣告 廣告

本座談會特邀南臺灣專家學者，包括義守大學財務金融管理學系李樑堅特聘教授、國民黨大陸事務部張雅屏主任、崑山科技大學丁仁方講座教授、正修科技大學鄭舜仁副校長、高雄大學政治法律學系廖義銘教授、文化大學政治學系鄭子真教授、屏東大學教育行政研究所李銘義教授、高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系陳福川教授、嘉南藥理大學社會工作系余元傑教授、樹德科技大學通識教育學院吳建德教授 、樹德科技大學通識教育學院馮國豪教授、樹德科技大學行銷管理系周政德教授、屏東科技大學通識教育中心林信雄教授等人共同深入探討，並剖析美國川普總統就職一週年後，在政治、經濟、外交及軍事層面上，對兩岸關係與區域安全可能帶來的影響，美中戰略對立是否持續加劇，美臺關係將來可能之走向與發展，以及賴總統當前之兩岸關係是否有可能迎來轉機，抑或惡化為軍事衝突，並深入探討美中臺三邊關係發展之現狀與未來。

李樑堅表示，今年臺灣九合一地方縣市首長選舉將於11 月舉行，預期兩岸意識形態亦將成為攻防重點，兩岸關係複雜化風險顯著升高。另外，針對民眾黨新任陸配立委即將上任，陸委會是否會針對陸配是否放棄中華人民共和國國籍一事。李樑堅指出，依據兩岸人民關係條例，我們台灣既然沒有承認中華人民共和國，你要求他取消中華人民共和國國籍，這不是自相矛盾嗎？因為我們不承認他，又要叫她放棄他，邏輯不通。

李樑堅提及，美國對台灣一直希望買武器，台積電及其生產供應鏈要到美國投資，希望台灣要付出一定的代價，因為谷立言處長提到自由不是免費的，但是台積電到美國投資，台灣的關鍵技術是否外移，產生空洞化的部分是政府要加以思考的所在。目前社會上疑美論的聲音不斷在提高，台灣要獲取和平保障是大家共同的期待。

此外，李樑堅亦剴切的指出，國民黨推動兩岸和平，因為和平不是投降，是國際及社會追求的最大公約數，要能夠化解及降低戰爭風險才是社會之福、國家之幸、人民之要。和平也要付出代價，但要面對社會的質疑，以及中共的態度及作為造成的衝擊，和自己本身國防的自主性跟靱性的準備是有一定的程度的關連。

李樑堅強調，和平是漸進達成的共識，雙方要有共識，希望能夠有一些衡量的漸進推動指標，和平代表兩邊互不侵犯、努力不相向，不能影響既有的治理範圍及國土領域，希望追求「人民互動往來正常化」、「經貿合作常態化」、「官員及政黨交流不矮化」，和平要經過第三方公正的保障、和平的推動從和平信念到和平共識到和平宣言到和平規約，和平需要雙方人民及政府的共同的一個期待，和平的推動也不涉及追求台獨及強制統一為前提，未來可以透過台灣公投的手段達成共識，希望執政黨能夠認同，甚至可以進行大辯論及召開國是會議獲致大家的共識。

張雅屏認為，長期以來，台灣社會對兩岸和平的討論，經常被簡化為「統一或獨立」的二元對立，使得和平論述在政治語境中不是被等同於投降，便是被視為掩護統一的話術。實際民意結構顯示，多數台灣民眾既不支持法理台獨，也對政治統一抱持高度疑慮。這種被稱為「不敢獨立」與「害怕統一」的主流政治心理，張雅屏指出，這並非矛盾，而是一種理性的風險管理取向。

張雅屏強調，國民黨在不同歷史階段所形成的兩岸政策，實質上構成一條以「避免戰爭、制度化互動、保留未來選擇權」為核心的程序性和平路徑。此一路徑在兩岸「九二共識，反對台獨」的政治基礎上，不以政治終局為前提，而以和平過程的可控性為政策目標，既回應台灣社會對戰爭的恐懼，也回應對被迫統一的深層焦慮。未來國民黨重返執政，張雅屏表示，應將和平重新定位為一種長期治理策略而非價值表態，將有可能重新與台灣主流民意對接，並為兩岸關係提供一條避免災難性衝突的可行路徑。

鄭子真表示，去年10月高市早苗就任日本首相後，於國會就臺灣有事議題發表談話，引發北京強烈關切，並加深中日關係的緊張。隨後中國大陸祭出稀土出口限制、呼籲民眾不前往日本觀光等措施，對於處在關鍵位置的臺灣必須謹慎應對。李銘義指出，今年將是充滿鬥爭的一年。鬥爭分三區塊。第一區塊是美中的鬥爭，美中是鬥而不破，第二區塊是臺灣內部的鬥爭，今年選舉必然激戰，第三區塊是兩岸之間的鬥爭，在野黨期望求和，不求戰，但民進黨求戰不求和，所以今年將是充滿了衝突的一年。

馮國豪強調，今年的兩岸關係，將在美中戰略競逐、國際秩序重組與中國內部轉型壓力的交織下，面臨更高層次的風險與挑戰。台灣既無法左右大國博弈的結構，但仍能選擇降低自身成為衝突引信的可能性。馮國豪強調，歷史經驗顯示，對話與交流或許無法立即帶來和平的保證，卻能延緩危機、爭取時間。而封閉與對立，則往往只會讓風險加速累積。在風高浪急的國際環境中，理性、克制與溝通，仍是台灣最重要的安全資產。

吳建德表示，川普總統的國家安全戰略視美、中、俄為全球三個主要的強國，所以積極強調北極及格陵蘭的戰略價值，將其視為美、中、俄等國博弈局勢的重要區域，企圖從地緣戰略上逐漸弱化其影響力。台灣在美、中博弈局勢中如何因應，是一個十分重要的課題，我政府不可等閒視之。陳福川強調，在美中台的競合下，切不可向任何一邊過度傾斜，在世界兩大國夾擊下，藉技術遊刃有餘，彈性置宜與隨機應變，從利益為出發點，主張衝突成本極小化之「理性親美」；以文化情感為基礎，強調和平效用極大化之「感性和中」，化「左右為難」巧妙成「左右逢源」的兩岸關係是幸。

更多品觀點報導

當代法律雜誌論壇登場 探討定期勞動契約制度與現況

2026甲仙新春尋喵季2/6開跑 街區藝術與互動任務體驗

