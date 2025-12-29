2026年公車新制！這縣市1月起乘車支付升級、預計推50條新路線

生活中心／倪譽瑋報導

2026年桃園公車陸續推出多元支付、開闢路線等升級，QR Code乘車碼「掃描扣款」1月率先上路。（圖／資料照）

桃園公車2026新制！先前桃園交通部指出，2026年將展開多項提升運輸的措施，包含開拓桃園公車路線服務偏遠地區，預計推出50條「桃小巴」路線。另外，1月起，桃園搭公車可以使用悠遊付（Easy Wallet）、一卡通iPASS Money、愛金卡icash Pay的QR乘車碼掃描扣款，初步先開放多元支付，後續預計再配合「市民卡」APP祭出如轉乘等桃園公車優惠。

桃園公車路線、人力精進計畫 盼提升運輸

先前桃園市政府曾表示，為有效提升公車運輸現況，交通局將推出「受訓即就業」和「桃小巴」等積極措施。受訓即就業方面，盼望能解決公車駕駛人力不足的問題，也持續籌備研擬相關策略，包括積極爭取引進雙層巴士上國道、開放延攬僑生駕駛計畫等。

桃小巴方面，主要填補過去沒有公車服務的區域、補接偏鄉與社區的需求，計畫讓部分市區公車逐步轉型桃小巴，並將闢駛新的桃小巴與公車路線，預期2026年會推動50條桃小巴，其中涵蓋將28條大巴路線轉型。

2026新制 桃園公車可用APP掃碼支付

除上述駕駛、路線方面的升級，同時也推動多元支付、票證及轉乘優惠整合，盼有效提升公共運輸品質與使用便利性。市區所有公車全面展開換裝多元支付車機，經盤點，全市共有755輛公車需要汰換。

預計2025年底就能換裝完畢，自2026年1月起，桃園搭公車可以使用悠遊付、一卡通iPASS Money、愛金卡icash Pay的QR乘車碼掃描扣款。不過，初步只開放掃碼付費功能，先以「全票車資搭乘市區公車、桃小巴」為主；而65歲以上年長者能享半票搭乘。

桃園公車優惠未來方向？

公車多元支付上路後，市府持續向第二階段「系統整合」方向努力，預計2026年第三季將整合「市民卡2.0」APP，給予市民同等票價優惠，例如買一送一。

第三階段則是「與桃園捷運整合」進行系統介接，目標於2026年底全面上線，提供旅客使用多元電子支付QR Code進行通行，並結合市民卡2.0提供搭乘機場捷運、轉乘公車相關優惠。

