2026年初雪！ 合歡山武嶺銀白世界 遊客請假追雪

南投縣 / 綜合報導

冷氣團報到，南投合歡山武嶺迎來2026年第一波降雪，整片山區披上銀白外衣，宛如童話般的冬季雪景，吸引遊客上山，還有人請假也要來追雪朝聖，看到美景直呼好滿足。

南投合歡山武嶺，迎來2026年第一波降雪，整片山壁覆上一層薄雪，彷彿走進童話故事中的冬季雪景，不只山壁白了頭，山上樹木也披上銀白色外衣，搭配煙霧繚繞的美景，像是仙境般，讓遊客直呼超美，遊客說：「很漂亮，在台灣可以看到這個很棒，一定要來看一次，請假了請假了。」

遊客開心打起雪仗拍美照，還有駕駛帶菲律賓遊客賞雪，堆起超大雪人好吸睛，駕駛說：「看到下雪他們會很開心，特別留下美好的一面。」2日本來是上班日，不少民眾請假也要來追雪。

記者潘虹恩說：「合歡山武嶺下午還是持續湧入人潮，停車場都是爆滿狀況，再看旁邊，還有一整排汽車都還要等候入場。」南投武嶺下午還是有民眾上山，停車場爆滿，旁邊還有一整汽車等待進場，騎士說：「合歡山，一點都不冷。」下午沒有再降雪，地面結冰融化，昆陽到武嶺路段雪鏈管制一解除，不少重機騎士拿出追雪必備用品暖暖包，騎車上山。

仁愛警分局組長康志豪說：「警方因應現場天候狀況，即時啟動雪季以及交通疏導勤務。」美麗雪景吸引大批遊客上山朝聖，都想留下難得的冬季雪景回憶。

